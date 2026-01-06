Nanu: Mandy Moores ehrliches Geständnis über ihr Mutterglück

Mandy Moore (41) hat in ihrer Instagram-Story ein Gefühl geteilt, das viele Eltern kennen: Die Sängerin und Schauspielerin meldete sich am 5. Januar direkt aus der Praxis ihrer Frauenärztin in Los Angeles und schrieb, sie sei "endlos dankbar" für ihre Familie – und spüre doch "eine gewisse Traurigkeit", weil sie wisse, dass sie mit Schwangerschaften abgeschlossen habe. Die This Is Us-Darstellerin hat gemeinsam mit Ehemann Taylor Goldsmith (40) drei Kinder: Sohn Gus, Sohn Ozzie und Tochter Lou. Mit einem offenen Aufruf wandte sich Mandy zugleich an ihre Community: "Fühlen sich andere Mütter auch so?", fragte sie und machte damit deutlich, dass hinter dem Entschluss viele Emotionen stecken, wie People berichtet.

Ihre Worte knüpfen an Aussagen aus den vergangenen Monaten an. Schon im Mai feierte die Dreifach-Mama ihren ersten Muttertag als Familie zu fünft und schrieb auf Instagram, Mutterschaft sei "das größte Geschenk" ihres Lebens. Die stille, unverwechselbare Freude überstrahle alles andere, auch wenn Sorgen und Planen nie ganz aufhörten. Zugleich sprach Mandy im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33) über ihre jüngsten Erfahrungen rund um die Geburt von Lou. Dort berichtete sie, wie sehr sie die Etiketten rund um Schwangerschaften ab 40 irritieren. "Geriatrische Schwangerschaft" sei ein Begriff, der ihr immer wieder begegnet sei – und den sie als überholt empfinde.

Im Gespräch mit Kylie sagte Mandy, viele Frauen in ihrem Umfeld bekämen heute später Kinder – aus Wahl, Umständen oder wegen der Biologie. Was sie am meisten beschäftigt habe, sei weniger der Blick des unmittelbaren Umfelds, sondern das Gefühl, vom System als "zu alt" und "zu kompliziert" behandelt zu werden. "Wir sind einfach Menschen", erklärte sie im Podcast. Hinter den Kulissen zeigt die Musikerin ihr Familienleben oft in warmen, unaufgeregten Momentaufnahmen: Spaziergänge mit Taylor, Geschwistertrubel mit Gus, Ozzie und Lou, kleine Alltagsfreuden zwischen Studio, Set und Spielplatz. Es sind diese Einblicke, die ihre Botschaft tragen: Dankbarkeit für das Jetzt – und Raum für die leise Wehmut, ein Lebenskapitel bewusst zu schließen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Goldsmith und Mandy Moore, Schauspieler