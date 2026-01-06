Schauspielerin Annika Ernst setzt nach 20 Jahren Pille ab

Annika Ernst (43) spricht offen über einen großen Einschnitt in ihrem Leben: Die Schauspielerin hat nach rund 20 Jahren die Antibabypille abgesetzt und beschreibt ihr neues Lebensgefühl als echte Befreiung. In einem Interview mit Bunte erzählt die Berlinerin, wie stark sie die Veränderung im Alltag spürt – vom Körperempfinden bis hin zur Sexualität. Auf der Terrasse ihrer Wohnung in Berlin steigt Annika regelmäßig in eiskaltes Wasser, um ihren Kreislauf in Schwung zu bringen und den Kopf frei zu bekommen. "Das Leben ohne Pille fühlt sich wie eine Befreiung an", sagt die Darstellerin aus der TV-Serie Der Bergdoktor dem Magazin und erklärt, dass sie sich so nah an ihrem eigenen Körper fühlt wie lange nicht mehr.

Neben dem Absetzen der Hormone spielt für Annika vor allem ihr ungewöhnliches Ritual im Freien eine große Rolle. Auf ihrer Terrasse hat die Schauspielerin eine Art Mini-Kälte-Oase geschaffen, in die sie sich immer wieder mutig hineinstellt. Das regelmäßige Eisbaden sei längst mehr als ein Trend für sie geworden, erzählt Annika im Gespräch. "Dieses Gefühl, eine Herausforderung zu meistern, ist unglaublich", schwärmt sie und beschreibt, wie der Körper im Eiswasser eine ganze Welle an Botenstoffen ausschüttet: Endorphine, Serotonin, Adrenalin und Noradrenalin. Diese natürliche Glücksdusche wirke sich auf ihre Stimmung, ihr Selbstvertrauen und sogar auf ihre Lust aus. "Je wohler man sich in seinem Körper fühlt, desto leichter kann man sich fallen lassen", betont die Schauspielerin und macht klar, dass ihr neues Körpergefühl sich direkt auf ihre Sexualität auswirkt.

Abseits von Filmsets und Drehtagen zeigt sich Annika damit als Mensch, der sich bewusst Zeit für sich selbst nimmt und auf die Signale des Körpers hört. Die Schauspielerin, die vielen Fernsehzuschauern aus Serien wie "Der Bergdoktor" bekannt ist, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder auch als Fan von Routinen gezeigt, die Körper und Seele guttun. Das Eisbaden ist für sie ein Moment ganz ohne Glamour, in dem sie allein mit sich, ihrem Atem und der Kälte ist. In Interviews lässt Annika durchblicken, dass sie solche Auszeiten schätzt, um im oft hektischen Berufsleben ihren inneren Ausgleich zu finden. Die Entscheidung, nach zwei Jahrzehnten auf künstliche Hormone zu verzichten, reiht sich für sie in einen Weg ein, auf dem das eigene Wohlbefinden und ein authentisches Lebensgefühl im Mittelpunkt stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Annika Ernst, November 2023