Emma Watson teilt einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben

Emma Watson (35) gewährte in einem aktuellen Interview mit Jay Shetty (38) in dessen Podcast "On Purpose" einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Dabei sprach die frühere Harry Potter-Darstellerin offen über die Herausforderungen, die ihr Prominentenstatus mit sich bringt, insbesondere beim Dating. "Es fühlt sich an, als ob mein Avatar plötzlich den Raum betritt", erklärte sie und schilderte, dass Menschen oft ihre Verhaltensweisen ändern, sobald sie ihre Identität realisieren. Dies könne entmenschlichend wirken und sei eine verstörende Erfahrung, so Emma.

Trotz der Schwierigkeiten, die mit ihrer Berühmtheit einhergehen, findet sie dennoch positive Aspekte. Emma zeigte sich amüsiert darüber, wenn potenzielle Partner keine Ahnung von ihrer Filmkarriere haben. Laut ihrer Aussage empfinden einige dies sogar als unangenehm und entschuldigen sich bei ihr. Doch die Schauspielerin nimmt das gelassen: "Das ist für mich wie Musik in den Ohren", teilte sie mit. Sie genießt es, nicht ständig mit Projektionen über ihre Person konfrontiert zu sein, da dies eine entspanntere Dynamik ermöglicht. Zuletzt war sie im Juli 2024 mit Kieran Brown, einem ehemaligen Studienkollegen aus Oxford, in Verbindung gebracht worden.

Die zahlreichen emotionalen und körperlichen Anforderungen von großem Ruhm bleiben oft verborgen, doch Emma sprach schon häufiger über die Zwischenmenschlichkeit in ihrem Leben. Als junge Frau wuchs sie vor den Augen der Weltöffentlichkeit auf und stellte immer wieder klar, wie wichtig ihr Authentizität ist. Es sei für sie von entscheidender Bedeutung, dass Beziehungen auf einer echten Verbindung und nicht auf vorgefertigten Erwartungen beruhen. Mit ihrem neuen Fokus auf Persönliches erinnert die Schauspielerin daran, wie wertvoll es ist, Menschen wirklich kennenzulernen, ungeachtet ihrer Bekanntheit.

