Musikstream-Betrug: Neue Klage gegen Drake eingereicht

Rapper Drake (39) sieht sich zu Beginn des neuen Jahres mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Laut USA Today wurde der Musiker in einer am 31. Dezember eingereichten Sammelklage genannt, die ihm unerlaubte Werbung für ein Online-Glücksspiel sowie die künstliche Aufblähung seiner Musik-Streams zur Last legt. Der Fall spielt in den USA und dreht sich um die Plattform Stake.us, ein sogenanntes soziales Casino. Neben Drake werden auch Comedian und Twitch-Streamer Adin Ross sowie George Nguyen in den Unterlagen geführt. Der Kernvorwurf: Mit versteckten Geldern aus dem Casino seien Livestreams finanziert und parallel die Popularität von Drakes Songs manipuliert worden.

Die Kläger behaupten, Stake.us habe mit virtuellen Währungen wie "Stake Cash" und "Gold Coins" den Anschein eines harmlosen Spiels erweckt, zugleich aber spätere Tauschmöglichkeiten in Kryptowährungen eröffnet – und damit faktisch echtes Glücksspiel angeboten. In den Dokumenten heißt es, Drake und Ross seien bezahlt worden, um in gestreamten Sessions Einsätze zu zeigen, während das Geld dafür "heimlich" von Stake bereitgestellt worden sei. Darüber hinaus sollen Mittel von der Plattform genutzt worden sein, um "betrügerische Streams von Drakes Musik zu erzeugen, Popularität vorzutäuschen, Wettbewerber und Labelchefs herabzusetzen, Empfehlungsalgorithmen zu verzerren und all dies finanziell zu unterfüttern". Die Anwälte verweisen auf mutmaßliche Verstöße gegen das RICO-Gesetz sowie gegen das Verbraucherschutzrecht des Bundesstaates Virginia und verlangen Schadenersatz sowie ein Verfahren mit Geschworenen.

Drake, der unter Fans auch als Drizzy bekannt ist, hat sich in der Vergangenheit mit spektakulären Livestream-Auftritten und prominenten Online-Kooperationen immer wieder ins Gespräch gebracht. Der Kanadier pflegt enge Kontakte in die Gaming- und Streaming-Welt, wo gemeinsame Sessions mit Influencern für ordentlich Reichweite sorgen. Privat ist der Musiker Vater eines Sohnes und hält Details aus dem Familienleben meist zurück, während er auf Social Media die Inszenierung seiner Musik und Marke perfektioniert. In Interviews betonte er wiederholt, wie wichtig ihm die Verbindung zu seiner Community sei – ein Publikum, das seine Veröffentlichungen häufig innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Charts treibt.

