Vermutete Fehlgeburt schweißt Palina und Julienco zusammen

Vor wenigen Tagen verkündeten Social-Media-Star Palina und ihr Partner Julian Claßen (32) voller Freude, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Kurz nach der emotionalen Bekanntgabe folgte jedoch der Schock: Die Influencerin musste aufgrund starker Schmerzen und Blutungen ins Krankenhaus. Seitdem herrscht bei dem Paar große Unsicherheit, denn ein negativer Schwangerschaftstest deutet aktuell auf eine mögliche Fehlgeburt hin. Auf Instagram gewährte Palina nun sehr persönliche Einblicke in diese schwere Zeit und beantwortete in ihrer Story die Frage eines Fans, was sie in der belastenden Situation an Julian besonders zu schätzen gelernt habe.

In einem langen Statement schildert sie, dass er sie durch die bangen Stunden getragen habe: "Ich war mir schon vorher sicher, dass er der Vater meiner Kinder wird, vor allem wenn ich sehe, wie liebevoll er mit Emmi und Lio umgeht. Nach diesem Verlust weiß ich es noch mehr", schreibt sie und ergänzt: "In einer Zeit, in der alles zerbrochen ist, sind wir noch näher zusammengerückt. Er war da, hat mich gehalten, mich geschützt, mein Handy genommen, um böse Kommentare zu löschen, damit ich sie nicht sehen muss. Ich sehe ihn heute noch mal mit anderen Augen und bin unendlich dankbar für diesen Menschen an meiner Seite", betont die Influencerin.

Zuletzt verriet Palina auch, dass sie und Julian weiter an der Kinderplanung dranbleiben wollen. Offen und direkt antwortete die Influencerin auf die Frage eines Fans, ob sie jetzt eine Pause einlegen: "Wir probieren es weiter und nehmen euch mit." Damit machten die beiden deutlich, dass sie trotz des schweren Rückschlags gemeinsam nach vorne blicken wollen. Ihre ehrlichen Worte und die Bereitschaft, ihre Community an diesem sehr privaten Weg teilhaben zu lassen, wurden von ihren Followern mit viel Zuspruch aufgenommen.

Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

Instagram / julienco_ Julian Claßen postet ein Bild von Palina im Dezember 2025

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, Juni 2024