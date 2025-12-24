Daniel Radcliffe gesteht geheime Liebe zu Co-Star Helena

Großes Wiedersehen in Hogwarts und ein Geständnis, das Herzen höherschlagen lässt: Bei einem Harry Potter TV-Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von "Harry Potter und der Stein der Weisen" aufgezeichnet wurde, verriet Daniel Radcliffe (36), wem er am Set heimlich verfallen war. Nicht Emma Watson (35) und auch nicht Bonnie Wright (34) – sein Herz gehörte Helena Bonham Carter (59). Der Schauspieler las in der Reunion eine alte Notiz vor, die er seiner Kollegin während der Dreharbeiten geschrieben hatte. Die Begegnung mit vielen Vertrauten, darunter auch Regisseur Chris Columbus (67), wurde so zum Rahmen für eine sehr persönliche Erinnerung aus den Fluren von Hogwarts.

Der Moment, von dem die Fans sprechen, begann mit einer Anekdote: Helena bat Daniel damals um ein Autogramm – später landete bei ihr ein handgeschriebener Brief. Im Special liest Daniel die Zeilen vor: "Liebe HBC, es war mir eine Freude, dein Co-Star und dein Untersetzer gewesen zu sein, in dem Sinne, dass ich immer deinen Kaffee halten sollte. Ich liebe dich und ich wünsche mir, dass ich schlichtweg zehn Jahre früher geboren wäre. Dann hätte ich womöglich eine Chance gehabt. Eine Menge Liebe und danke, dass du so cool bist", heißt es in "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts". Neben Daniels Schwärmerei wurde eine zweite Set-Romanze Thema: Emma Watson erzählte, dass sie damals Gefühle für Tom Felton (38) hatte. Beide stellten klar, dass daraus nie eine Beziehung wurde, sondern ein freundschaftliches Band, das für sie wie Geschwisterlichkeit wirkte.

Helena, die Bellatrix Lestrange furchterregend zum Leben erweckte, ist für ihren Humor und eine unkonventionelle Herzlichkeit bekannt, die Kolleginnen und Kollegen am Set oft beschreiben. Daniel, der vom Kinderstar zum gefeierten Darsteller gereift ist, pflegt engen Kontakt zu vielen seiner "Harry Potter"-Mitstreiter und spricht in Interviews gerne darüber, wie ihn die gemeinsame Zeit geprägt hat. Emma und Tom verbindet bis heute eine warmherzige Freundschaft, die sie immer wieder in Erinnerungen schwelgen lässt. Zwischen Teetassen in Garderoben, Insiderwitzen auf Gängen und stillen Momenten vor der Klappe entstanden Erinnerungen, die weit über die Filmkulissen hinausreichen.

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, 2011

ActionPress Emma Watson und Tom Felton im Jahr 2004