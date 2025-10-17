Nach Verlobungsgerücht: Emma Watson soll neuen Freund haben

Emma Watson (35) wurde in Pisa zusammen mit Austin Kevitch gesehen – das zeigen Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Die Harry Potter-Schauspielerin trug legere Kleidung, während sie mit dem Tech-Unternehmer und Lox-Club-CEO den Schiefen Turm von Pisa besichtigte. Nach ihrer Trennung von ihrem langjährigen Freund Kieran Brown scheint Emma nun eine neue Liebe gefunden zu haben. Austin war zuvor mit der Sängerin Camila Cabello liiert und ist kein Unbekannter in der Beziehungsszene. Er selbst leitet die exklusive Dating-App Lox Club, die für "echte Verbindungen" wirbt.

Emmas gemeinsame Reise mit Austin kommt zu einer Zeit, in der es zuvor Spekulationen über eine mögliche Verlobung mit ihrem Ex gab. Die 35-Jährige hatte sich allerdings im Gespräch mit dem "The Jay Shetty"-Podcast klar geäußert: "Ich bin nicht verlobt." Den auffälligen Ring, der für das Gerücht sorgte, erklärte sie als Ergebnis eines Freundschaftsrituals, bei dem ihre engsten Freunde ihr dieses Schmuckstück als Zeichen für Gemeinschaft und Verbundenheit überreichten. Ihr bisheriger Partner Kieran, ein Akademiker, den sie während ihres Studiums in Oxford kennengelernt hatte, wird nicht mehr an ihrer Seite gesehen. Es wird berichtet, dass die beiden sich Anfang des Jahres getrennt haben.

Erst vor einer Woche zeigte sich Emma bei der Pariser Modewoche mit einem auffälligen Ring an ihrer linken Hand, was einmal mehr die Gerüchteküche rund um eine mögliche Verlobung mit Kieran anheizte. Die Spekulationen um Emma und Austin bekommen eine besondere Note durch ihre Vergangenheiten: Beide Männer sollen einst gleichzeitig an der Universität von Kapstadt studiert haben, wobei unklar ist, ob sie sich dort kannten. Dass Emma und Kieran mehr als ein Jahr zusammen waren, zeigt, wie sehr sie auf eine Verbindung in akademischen und kreativen Kreisen Wert legt.

Emma Watson, Oktober 2025

Austin Kevitch, Unternehmer

Emma Watson, Schauspielerin