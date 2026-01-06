"Sehr schwer": Paris Jackson feiert sechs Jahre Abstinenz

Paris Jackson (27), die einzige Tochter des legendären Michael Jackson (†50), hat auf Instagram eindrucksvoll Einblicke in ihren Weg zur Abstinenz gegeben. Anlässlich ihres sechsten Jahrestages ohne Alkohol und Heroin, den sie am 7. Januar feiern wird, veröffentlichte die Sängerin am 4. Januar ein emotionales Reel. Darin zeigt sie Szenen aus ihrem Alltag – vom Wandern in der Natur über Autofahrten bis hin zu stillen Momenten allein. In der Bildunterschrift betonte sie: "Sober zu sein heißt nicht, dass das Leben perfekt ist." Paris sprach dabei offen über die Herausforderungen von Depressionen, Zwangsstörungen und einem behandlungsresistenten depressiven Syndrom.

Die Schauspielerin reflektierte schonungslos die Schwierigkeiten ihres Weges: Besonders in den ersten Jahren sei es oft sehr schwer gewesen, weil sie keine gewohnten Bewältigungsmechanismen mehr hatte. Sie beschrieb, wie sie lernte, "das Leben zu akzeptieren, wie es ist". Bereits 2025 hatte sie bei einer Veranstaltung für die Non-Profit-Organisation Friendly House, die Frauen auf ihrem Weg aus Sucht und Trauma unterstützt, Parallelen zwischen ihrem Weg zur Nüchternheit und einem Autounfall gezogen: "Alles, was ich verdrängt hatte, kam plötzlich an die Oberfläche." Dennoch erklärte sie voller Dankbarkeit, wie sehr ihr Leben durch ihre Abstinenz an Qualität gewonnen habe, wie People berichtet.

Privat scheint Paris mit ihrer Ehrlichkeit und Offenheit eine wichtige Botschaft vermitteln zu wollen: Niemand ist allein im Kampf gegen psychische Erkrankungen oder Abhängigkeiten. In ihrem Beitrag richtete sie sich direkt an Betroffene und schrieb: "Wenn dir heute niemand gesagt hat, dass er dich liebt – ich liebe dich." Die Sängerin, die in der Vergangenheit immer wieder mit Tabus und schweren Themen ihres Lebens gebrochen hat, gibt durch ihre positiven Botschaften und ihren Mut vielen anderen die Hoffnung, dass es auch nach dunklen Tagen wieder hell werden kann. Paris betonte, dass es vor allem die kleinen Freuden seien, wie Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren, die sie heute schätzen könne.

Getty Images Paris Jackson bei der GQ Men of the Year Party 2025

Getty Images Paris Jackson, Musikerin

Getty Images Paris Jackson in Beverly Hills, Januar 2025