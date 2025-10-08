Stress als Ursache: Danni Büchner zeigt sich erschlankt

Danni Büchner (47) macht derzeit Schlagzeilen mit ihrer veränderten Figur: In den sozialen Medien präsentierte sich die TV-Bekanntheit deutlich erschlankt. Doch hinter den verlorenen Pfunden steckt laut dem Realitystar nicht etwa ein striktes Diätprogramm, sondern mentaler Stress. Ihre drei ältesten Kinder, Joelina (25), Volkan und Jada (20), haben innerhalb eines Jahres das Haus auf Mallorca verlassen, wodurch die stolze Mama an einen emotionalen Tiefpunkt geraten sei. "Dass die Großen nach und nach ausgezogen sind, hat mich schon sehr gestresst. Ich bin wirklich in einer Art Trauerphase, weil mir meine Kinder so fehlen", klagte sie im Bild-Interview.

Dannis Kinder sind nun nicht mehr alle an einem Ort. Tochter Jada geht inzwischen zur Uni und zog deshalb zu ihrem Freund. Volkan habe es in die ursprüngliche Heimat der Familie verschlagen. "Er ist zurück in die Nähe von Delmenhorst, wird dort für eine Telefongesellschaft im Außendienst arbeiten", erzählte die 47-Jährige im Gespräch mit der Tageszeitung. Joelina, die älteste Tochter von Danni und ihrem verstorbenen Mann Yilmaz Karabas, zog bereits im September 2024 aus der Familienbleibe aus – sie wohnt in Hamburg und arbeitet von dort aus als Flugbegleiterin.

Nun ist Danni mit ihren zwei kleineren Kids allein zu Hause. Doch das heißt nicht unbedingt, dass sich die Auswanderin ins Dating-Leben stürzt. Gegenüber dem Blatt machte sie deutlich: "Ich suche nicht aktiv. Klar denke ich manchmal, dass es schön wäre, wenn man zu zweit auf der Couch sitzen könnte. Aber im Moment müssen wir erst mal gucken, dass wir in der neuen Situation hier als Dreier-Team zurechtkommen."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Persönlichkeit

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, August 2025

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025