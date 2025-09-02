Botox & Co.: Danni Büchner plaudert ihr Beauty-Geheimnis aus

Danni Büchner (47) begeistert derzeit nicht nur mit ihrer Teilnahme an der Sendung, sondern auch mit ihrer äußeren Verwandlung. Die TV-Bekanntheit aus Mallorca zeigt stolz ihre lange blonde Mähne auf Social Media. Sie hat im vergangenen Jahr knapp 20 Kilogramm abgenommen und sich im Mai selbstbewusst auf dem Cover des Playboys präsentiert. Doch wie schafft sie es, bei ihrem fordernden Alltag als alleinerziehende Fünffach-Mama in Form zu bleiben? Überraschenderweise führt nicht der regelmäßige Besuch im Fitnessstudio zu ihrem straffen Look, sondern der aktive Alltag zu Hause, der sie fit hält – wie sie im Interview mit Bunte verrät.

Die 47-Jährige plaudert nun ihr Beauty-Geheimnis aus: den gelegentlichen Einsatz von Botox. "Ich habe früher mal eine Zornesfalte gehabt, die habe ich jetzt nicht mehr", gesteht sie offen im Gespräch mit der Zeitung. Sie hebt hervor, dass Botox heutzutage weit verbreitet ist – und ergänzt, dass sie viel Wasser trinkt und Vitamintabletten einnimmt. Trotz allem bleibt die Influencerin geerdet und strahlt eine Bodenständigkeit aus, die sie bei ihren Fans beliebt macht. Neben all dem Glamour und Ruhm stellt sie sicher, dass der Familienalltag nicht zu kurz kommt. Unterstützung in Form einer Haushaltshilfe steht ihr seit kurzer Zeit zur Verfügung, was sie sichtlich genießt.

Danni bleibt auch vor der Kamera authentisch. Vor wenigen Wochen erstrahlte sie auf Instagram in einem gewagten Leo-Bikini vor der malerischen Kulisse der Sonneninsel. Auch wenn das Leben als öffentliche Person Herausforderungen mit sich bringt, hat Danni gelernt, kritischere Stimmen auszublenden. Mit Gelassenheit begegnet sie den Online-Kommentaren und nutzt zur Not den Blockier-Knopf. Für Danni zählt vor allem die Zeit mit ihren Kindern, wobei sie betont, dass berufliche und private Erfüllung in ihrer Balance stehen müssen. Im Promiflash-Interview verriet sie zuletzt von ihren Zukunftsplänen: "Ein kleines Café am Meer, bisschen Musik im Hintergrund, ich mach’ den besten Kaffee der Insel, das wär schon was. Einfach ruhiger, weniger Drama."

Anzeige Anzeige

IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, April 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Realitystar