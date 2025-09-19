Nach Penis-Eklat: Daniela Büchner rechnet mit Stefan Raab ab

Ein Auftritt, der die Gemüter erhitzt: In der jüngsten Ausgabe der "Stefan Raab Show" auf RTL kam es am Mittwochabend zu einem äußerst kontroversen Moment. Ein Performer von "Puppetry of the Penis" führte live Kunststücke mit seinem Geschlechtsteil auf – unzensiert und in voller Länge. Das Spektakel, das in der traditionellen Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurde, zeigte unter anderem, wie das männliche Glied in Formen wie einem Hamburger oder einem Küken "modelliert" wurde. Daniela Büchner (47), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, zeigte sich daraufhin entsetzt und äußerte gegenüber Kukksi scharfe Kritik an der Sendung von Stefan Raab (58), besonders im Hinblick auf die jugendlichen Zuschauer: "Ich kann es gar nicht in Worte fassen – ich bin einfach schockiert."

Die fünffache Mutter machte in dem Interview ihrem Ärger Luft und stellte klar, dass ihrer Meinung nach mit derartigen Inhalten eine deutliche moralische Grenze überschritten wurde. "Ich verstehe, dass es vielleicht marketingmäßig gut war, weil jetzt jeder darüber spricht – aber auf welche Kosten? Auf Kosten von Kindern, die dort zufällig hereinschauen und jetzt total verstört sind?" äußert Daniela sich. Zuvor fand sie bereits in ihrer Instagram-Story deutliche Worte zu dem Vorfall. Sie sei eigentlich ein großer Fan von RTL, doch habe diese Darbietung ihr Maß an Toleranz vollständig überschritten: "Meine Tochter lief hier rum. Also bei aller Liebe…"

Mit ihrer Ansicht war die 47-Jährige nicht allein. Auch zahlreiche Fans reagierten fassungslos auf das Spektakel in der "Stefan Raab Show". In den sozialen Netzwerken ging es heiß her – auf dem Instagram-Account der Sendung hagelte es kritische Kommentare. Ein Zuschauer brachte es auf den Punkt: "Das Niveau sinkt weiter ... was kommt als Nächstes?" Ein anderer schrieb: "Billige Provokation statt echter Kreativität. Was da zur besten Sendezeit geboten wurde, hat mit Unterhaltung nichts zu tun." Die Empörung über die freizügige Einlage war deutlich spürbar.

Instagram / dannibuechner Collage: Realitystar Daniela Büchner und Entertainer Stefan Raab

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Dritte Folge von "Die Stefan Raab Show", September 2025

RTL II Daniela Büchner und ihre Kinder, TV-Bekanntheiten