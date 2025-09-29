Danni Büchner weint: Ihr Sohn zieht zurück nach Deutschland

Daniela Büchner (47), bekannt aus dem Reality-TV, hat auf Instagram emotional über eine schwierige Zeit in ihrem Leben gesprochen. Anlass sind die Veränderungen in ihrem Familienleben: Ihre drei ältesten Kinder, die bisher mit ihr auf Mallorca lebten, sind flügge geworden. Während Tochter Joelina Karabas (25) bereits glücklich in Hamburg wohnt und Jada (20) näher zur Universität zu ihrem Freund gezogen ist, verlässt nun auch Sohn Volkan die Familienvilla, um nach Deutschland zurückzukehren. Daniela zeigte sich in einem Video in Tränen aufgelöst und erklärte, wie herausfordernd es für sie sei, dass ihre ältesten Kinder nicht mehr unter ihrem Dach wohnen.

In dem ehrlichen Clip sprach Daniela auch über die starke Bindung zu ihren ältesten drei Kindern, die ihr vor allem nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (†49) Halt gaben. Volkan zieht nun in die Nähe ihrer Familie nach Deutschland und verfolgt dort berufliche Pläne, die ihn weiterbringen sollen. Obwohl sie stolz auf seine Entwicklung und seinen Mut ist, betonte Daniela, wie schwer ihr dieser Abschied fällt: "Alle schlafen nicht mehr unter einem Dach." Sie mutmaßte zudem, wie lange die Zwillinge Jenna und Diego brauchen könnten, sich an den neuen Alltag ohne ihre großen Geschwister zu gewöhnen, die stets eine wichtige Rolle in der Familie gespielt hatten.

Joelina, die inzwischen als Flugbegleiterin in Hamburg arbeitet, hat bereits vor vielen Monaten den Schritt weg von Mallorca gewagt. Damals fiel der Familie der Abschied ebenfalls schwer, und Daniela sprach davon, dass Joelina ein richtiges Familienmitglied bleibt, egal wo sie lebt. Trotz der momentanen Traurigkeit sieht Daniela voller Stolz dabei zu, wie ihre Kinder ihren Weg gehen, und schöpft weiterhin Kraft aus ihrer Familie. Sie glaubt fest daran, dass sowohl Joelina, Jada als auch Volkan stets von ihrem verstorbenen Stiefvater Jens, der ihnen besonders nahestand, von oben behütet werden.

IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, April 2025

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025

Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner mit Sohn Diego