Einige Freunde verloren: Danni Büchner reflektiert ihr Jahr

Kurz vor dem Jahreswechsel meldet sich Daniela Büchner (47) auf Instagram zu Wort – und zieht eine sehr persönliche Bilanz ihres 2025. In ihrer Story erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, was sie bewegt, wo sie steht und mit wem sie durchs Jahr gegangen ist. "Zum Ende des Jahres werde ich immer nachdenklich. Im Großen und Ganzen bin ich unglaublich dankbar und sehr, sehr zufrieden", sagt Danni. Gleichzeitig macht sie kein Geheimnis daraus, dass es auch Reibungen gab: "Es gab natürlich auch Sachen, die mich sehr geärgert haben. Ich habe einige Freunde verloren, aber auch die ein oder andere dazugewonnen. Das ist völlig in Ordnung so."

Neben emotionalen Höhen und Tiefen blickt Danni auch auf ganz konkrete Ereignisse zurück, die sie beschäftigt haben. So verrät die Auswanderin, dass im kommenden Jahr mehrere Gerichtsverfahren zu ihren Gunsten enden sollen. Sie bekomme von mehreren Beklagten Schadensersatz zugesprochen, wie sie ihren Fans ebenfalls mitteilt. Details zu den Verfahren lässt sie offen, doch für sie steht vor allem eines im Vordergrund: das Gefühl, nach einem anstrengenden Jahr ein Stück Gerechtigkeit zu erfahren. Den juristischen Erfolg kommentiert sie knapp, aber deutlich: Für sie sei das schlicht "Karma".

Dass Danni ihre Gedanken so offen mit der Öffentlichkeit teilt, passt zu ihr. Nach schweren Schicksalsschlägen und ihrem Alltag mit fünf Kindern sucht die Ex-Dschungelcamperin immer wieder den Austausch mit ihrer Community und spricht regelmäßig über Höhen und Tiefen. Gerade zum Jahresende zeigt sich die Wahl-Mallorquinerin häufig von ihrer nachdenklichen Seite und blickt auf das zurück, was sie geprägt hat. Für viele Anhänger ist sie damit nicht nur eine schillernde TV-Persönlichkeit, sondern auch eine Frau, die ihre Verletzlichkeit zeigt und dennoch kämpferisch bleibt, wenn es um ihr Leben und ihre Familie geht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, August 2025

Anzeige Anzeige

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025