"Die Abrechnung"-Sneakpeek: Patricia triggert Danni Büchner

In der neuen ProSieben-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" fliegen bereits in den ersten Minuten die Fetzen. Bei ihrem Aufeinandertreffen sorgten Patricia Blanco (54) und Daniela Büchner (47) jetzt für einen besonders lautstarken Auftakt. Nachdem die beiden ihre Augenbinden abnehmen durften, erschrak sich Patricia so sehr vor Danni, dass sie laut schrie. "Entschuldigung, Mensch, hab ich mich erschrocken", sagte sie entrüstet. In einer Interview-Sequenz wetterte sie: "Meine Busenfreundin Dani Büchner. Das bedeutet nichts Gutes." Auch Daniela machte ihre Haltung klar: "Ich weiß gar nicht, ob sie es auch so empfindet. Sie triggert mich halt. Sie ist immer so ein bisschen drüber."

Die neue Reality-Show, die am 6. November bei ProSieben gestartet ist, setzt auf den Zündstoff zwischen verfeindeten Promis, die in Teams zusammenarbeiten müssen. Mit im Cast sind unter anderem Sam Dylan (34) und Kate Merlan (38) sowie Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33) und sorgen für jede Menge Spannung. Im Einzelinterview beschrieb Patricia ihre Beziehung zu ihrer Rivalin Danni als eine Art herannahender Sturm: "Es geht erst mal ganz, ganz langsam los und das steigert sich dann wie so eine Welle. Und irgendwann bist du im Fadenkreuz der Danni Büchner."

Danni und Patricia waren zuvor in einem anderen Format aneinandergeraten. In der Reality-Show Reality Queens krachte es bereits heftig zwischen den beiden Frauen. Damals soll eine abfällige Bemerkung von Patricia über Dannis Tochter Joelina Karabas (25) für Unmut gesorgt haben – ein Konflikt, der ihre Dynamik bis heute belastet. In Dannis Augen hatte Patricia damit eine rote Linie überschritten. Nun müssen sie bei "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" gemeinsam funktionieren, um am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Ob ihnen das gelingt, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer dürfen sich bei diesem explosiven Duo sicher auf noch mehr Drama einstellen.

Joyn / Christoph Köstlin Daniela Büchner und Patricia Blanco, "Die Abrechnung"-Duo 2025

Joyn "Die Abrechnung"-Kandidaten 2025.

RTL Joelina Karabas und Daniela Büchner bei "Reality Queens"