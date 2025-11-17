Siebter Todestag: Daniela Büchner erinnert an ihren Jens

Am heutigen 17. November jährt sich der Todestag von Jens Büchner (†49) bereits zum siebten Mal. Der aus der Vox-Sendung Goodbye Deutschland bekannte Entertainer und Sänger verstarb 2018 im Alter von nur 49 Jahren nach einer Krebserkrankung. Daniela Büchner (47), seine Witwe und Mutter ihrer gemeinsamen Zwillinge Jenna und Diego, gedachte ihrem verstorbenen Mann in einer emotionalen Instagram-Story. Sie veröffentlichte unter anderem ein altes Video von Jens und schrieb dazu: "Heute ist der 7. Todestag von Jens. Unsere Kinder sind so groß, stark und wundervoll geworden, du wärst so unfassbar stolz auf sie."

Daniela öffnete ihr Herz weiter für ihre Fans und teilte erneut den prägenden Satz, den ihr Mann oft gesagt habe: "Mut wird immer belohnt." Diese Worte hätten sie auch durch die schwierigen Jahre nach seinem Tod getragen. "Die letzten Jahre waren nicht einfach, aber ich habe gekämpft, jeden einzelnen Tag", schrieb sie und versprach, seinen Namen weiterhin zu schützen – "für dich, für uns." Daniela betonte einmal mehr, wie dankbar sie für die gemeinsamen Kinder sei und schloss ihren Post mit den Worten: "Für immer in unserem Herzen. Du hast das Schönste für mich hier gelassen: unsere Kinder. Danke dafür."

Auch die "Goodbye Deutschland"-Redaktion ehrte Jens Büchner auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Dort hieß es in liebevoller Erinnerung: "Ein Mensch, der das Leben nie leise, sondern immer mit voller Kraft gelebt hat." Die Botschaft erinnerte daran, dass Jens' Geschichten, sein Lachen und seine unverwechselbare Art für immer in Erinnerung bleiben werden. Für Daniela und ihre Familie ist Jens' Erbe allgegenwärtig. In vergangenen Interviews sprach Daniela ehrlich darüber, dass der Schmerz über den Verlust mit der Zeit abnimmt, doch die Erinnerungen an ihn bleiben für sie und die Familie lebendig.

Action Press Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

ActionPress Daniela Büchner und ihr Mann Jens, Oktober 2018

