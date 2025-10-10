Herausfordernd: Harry Judd hat neurodivergentes Kind

Izzy Judd, die Ehefrau des McFly-Drummers Harry Judd (39), hat in einem Interview intime Einblicke in den Alltag ihrer Familie mit einem neurodivergenten Kind gegeben. Im Podcast "Stompcast" von Dr. Alex George berichtete die Musikerin, dass eines ihrer drei Kinder an Pathological Demand Avoidance (PDA) leidet – einer Form von Neurodivergenz, bei der Anforderungen starke Angst auslösen können. Welches ihrer Kinder – Tochter Lola oder die Söhne Kit und Lockie – betroffen ist, möchte die Familie nicht bekannt geben. Izzy sprach offen über die Herausforderungen, mit denen sie und Harry als Eltern konfrontiert sind, und wie sie sich an diese besondere Situation angepasst haben.

Die ehemalige "Britain's Got Talent"-Finalistin schilderte, wie Anforderungen im Alltag Stress auslösen können: "Von Frühstück bis Kleidung – jede kleine Anweisung kann schon Überforderung bedeuten." Statt Druck auszuüben, versucht die Familie, ihrem Kind so viel Autonomie wie möglich zu geben. Geburtstagsfeiern oder starre Routinen hat die Familie weitgehend aus ihrem Leben gestrichen, da diese zu konfliktreichen Situationen führen. Izzy erklärte, dass sie akzeptieren musste, nicht den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen: "Es geht darum, die Bedürfnisse des Kindes über die Meinungen anderer zu stellen."

Mit ihrem Mann Harry, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, teilt Izzy einen liebevollen und offenen Umgang mit den Herausforderungen. Sie lernte den Musiker 2005 kennen, als sie als Teil eines Streichquartetts auf der Tour der Band McFly auftrat. Die beiden engagieren sich seit Jahren für Themen wie mentale Gesundheit und Familienglück und zeigen immer wieder, wie wichtig es ihnen ist, ihre Kinder in einem unterstützenden Umfeld großzuziehen. Harry, der 2011 Strictly Come Dancing gewann, hat dabei auch offen über seine eigenen Erfahrungen mit Ängsten gesprochen, was die Bedeutung von Akzeptanz und Verständnis in ihrem familiären Leben zusätzlich unterstreicht.

Anzeige Anzeige

Eamonn M. McCormack / Getty Images Harry Judd bei den Daily Mirror's Pride of Sport Awards 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / harryjudd Harry Judd umarmt seine Frau Izzy für einen Schnappschuss

Anzeige Anzeige

Instagram / harryjudd Harry Judd und seine Frau Izzy frühstücken

Anzeige