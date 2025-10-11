Lainey Wilson log ihren Verlobten Devlin beim ersten Date an

Lainey Wilson (33) tut alles für die Liebe. Beim ersten Date mit ihrem heutigen Verlobten Devlin Hodges ließ sie sich eine Flunkerei einfallen, um ihm zu gefallen. Der Ex-Footballspieler erzählte ihr dabei, dass er einst von einem Trainer den Spitznamen "Duck" (also: Ente) erhalten habe. Wie die Musikerin gegenüber Southern Living ausplaudert, habe sie sich daraufhin eine ähnliche Geschichte einfallen lassen. "Ich habe ihm erzählt, dass mich die Leute 'Goose' nennen. Ich habe gelogen, aber er ist darauf hereingefallen. Ich glaube, er dachte: 'Oh, ich bin verliebt.'" Auch ohne den Spitznamen, der zu Deutsch Gans bedeutet, sind die beiden US-Amerikaner bis heute ein Herz und eine Seele.

Neben lustigen Geschichten aus ihrem Liebesleben verrät Lainey dem Magazin, dass sie in der Beziehung nicht gerade für ihre Kochkünste bekannt ist. "Mein Verlobter liebt mich definitiv aus vielen anderen Gründen, denn wenn er auf mein Kochen angewiesen wäre, wäre er schon längst weg", witzelt die 33-Jährige. Glücklicherweise bringt Duck, ein gebürtiger Südstaatler, ausreichend Talent in der Küche mit. Die beiden Turteltauben sind seit 2021 ein Paar, machten ihre Liebe aber erst zwei Jahre später publik.

Momentan fiebern der Sportler und die Countrysängerin auf ihre Hochzeit hin – schließlich sind sie seit über einem halben Jahr verlobt. Doch die Planung des großen Events steht noch in den Startlöchern. "Na ja, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben bis jetzt noch nichts geplant", berichtete die "Heart Like A Truck"-Interpretin vor wenigen Wochen zu Gast bei "Taste of Country Nights". Die Blondine beschäftigt sich derweil lieber mit ihrer aktuellen Tournee.

Getty Images Lainey Wilson und Devlin "Duck" Hodges, November 2024

Getty Images Lainey Wilson bei den ACM Awards 2025

Getty Images Devlin Hodges und Lainey Wilson im April 2024