Fans von neuem Look irritiert: Ist das wirklich Mandy Moore?

Mandy Moore (41) hat mit ihrem neuen Look ihre Fans überrascht. Bei den Inspiration Awards 2025 im Skirball Cultural Center in Los Angeles zeigte die Schauspielerin und Sängerin einen außergewöhnlichen Stil. Sie trug einen schwarzen Lederminirock, kombiniert mit einer weißen Seidenbluse, dunklen Strumpfhosen und schwarzen spitzen Pumps. Ihr Erscheinungsbild wurde durch leuchtend roten Lippenstift, kräftige Augenbrauen und dezente goldene Ohrringe vervollständigt. In den sozialen Medien löste ihr verändertes Aussehen zahlreiche Reaktionen aus – viele Nutzer konnten kaum glauben, dass die Person auf den Fotos tatsächlich Mandy Moore ist.

Die Schauspielerin sprach bei dem Event auch offen über persönliche Herausforderungen und Unsicherheiten. Insbesondere das vergangene Jahr sei eine schwierige Zeit gewesen: Nachdem bei einem verheerenden Feuer ihr Haus teilweise zerstört wurde, hatte sie mit den emotionalen und praktischen Folgen zu kämpfen. Während der Veranstaltung betonte sie, wie wichtig ihr familiärer Rückhalt in solchen Momenten ist. In einer Fragerunde äußerte sie sich zudem zur Akzeptanz des eigenen Älterwerdens und ermutigte dazu, sich Schritt für Schritt seinen Zielen zu nähern: "Man muss nicht alles herausgefunden haben. Niemand hat das."

Bereits in der Vergangenheit zeigte Mandy sich reflektiert und humorvoll, wenn es um unterschiedliche Phasen ihres Lebens und ihrer Karriere ging. Die Künstlerin, die in den 2000ern vor allem für ihren Hit "Candy" und ihre zahlreichen Filmrollen bekannt wurde, bewies dabei immer wieder Bodenständigkeit. Sie sprach freimütig über ihre Zeit als junge Musikerin und die Tatsache, dass sie im Gegensatz zu anderen Popstars ihrer Zeit eine eher unauffällige Karriere hatte. Doch genau diese Bescheidenheit hat sie zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit gemacht – mit einer Karriere, die seit über zwei Jahrzehnten Bestand hat.

ActionPress Mandy Moore bei den Inspiration Awards, September 2025

ActionPress Mandy Moore bei den Inspiration Awards, September 2025

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin und Sängerin