Lainey Wilson hat keine Zeit für die Planung ihrer Hochzeit

Im Februar verkündeten Lainey Wilson (33) und ihr Partner Devlin "Duck" Hodges ihre Verlobung. Seitdem hat sich in Sachen Hochzeit wenig bei der Country-Sängerin getan. Das plauderte sie im Interview mit "Taste of Country Nights" aus. "Na ja, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben bis jetzt noch nichts geplant", lacht sie. Lainey habe ihren Fokus auf alles gelegt, außer auf ihre eigene Hochzeit: "Es fühlt sich an, als würde alles andere geplant." Aktuell sitze sie mit ihrem Team an der Vorbereitung ihrer Auftritte für 2027. Allerdings haben sie und Duck schon darüber gesprochen, was sie sich vorstellen: "Natürlich haben wir zusammengesessen und darüber gesprochen, was wir wollen. [Wir haben] versucht, herauszufinden, ob es eine kleine oder große Hochzeit werden soll. Soll der oder der Cousin kommen? Soll der oder der Cousin nicht kommen?"

Lainey könne sich zudem vorstellen, ihrer Feier einen kleinen Hauch Country zu verleihen. "Wer weiß, ich meine, vielleicht reite ich auf einem Pferd", meint sie scherzhaft. Musikalisch solle die Hochzeit nämlich nicht viel mit ihrem eigenen Genre zu tun haben – die "Hang Tight Honey"-Interpretin und ihr Verlobter wünschen sich eher Jazz-Musik. Dass sie sich eine traditionelle Hochzeit wünscht, verriet Lainey bereits in der "Kelleigh Bannen Show". Sie wolle ganz klassisch in einem Kleid zum Altar schreiten. "Ich habe bisher noch kein Kleid für ihn getragen, und ich denke, das wäre der richtige Moment, um das zu ändern", erzählte sie.

Ihre Verlobung verkündeten Lainey und Duck in einem Post bei Instagram. Die Fotos zeigen die beiden vor einem großen Hauseingang, den der ehemalige NFL-Quarterback mit gerahmten Fotos, Rosen und Kerzen dekorierte – offenbar der Ort, an dem er vor der 33-Jährigen auf die Knie ging. Dazu präsentierte Lainey ihren Verlobungsring, den Duck in einer Ringschachtel in Form eines kleinen Cowboyhuts präsentierte. Dass die Grammy-Gewinnerin überglücklich ist, ist ihr anzusehen. Immerhin hatte sie auch recht lange auf den Antrag gewartet. Sie ist bereits seit 2021 mit Duck zusammen und wünschte sich nichts sehnlicher, als den nächsten Schritt zu gehen. Kurz vor der Verlobung verriet sie Fox News: "Ich will keinen Druck machen, aber vielleicht mache ich ihm einfach einen Antrag – ich warte schon länger darauf!"

Getty Images Lainey Wilson bei den ACM Awards 2025

Getty Images Lainey Wilson und Devlin "Duck" Hodges, November 2024

Getty Images Devlin Hodges und Lainey Wilson im April 2024

