Glückliche Ehe: Josh Allen und Hailee sind unzertrennlich

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (29) schweben auf Wolke sieben! Vier Monate nach der Hochzeit mit dem Quarterback der Buffalo Bills gewährt die Schauspielerin im Gespräch mit Variety nun Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Darin beschreibt die Marvel-Darstellerin, wie Joshs straffer NFL-Zeitplan zur Harmonie in ihrer Ehe beiträgt. "Was wir tun, ist so unvorhersehbar, aber sein Job folgt einem festen Rhythmus. Das hilft mir, meine Zeit besser zu organisieren, damit ich bei ihm sein kann", verriet Hailee. Während der Spielsaison nutzt sie die Gelegenheit, um sich zu entschleunigen und das Leben an der Seite ihres Mannes zu genießen.

Das Paar, das Ende Mai in Santa Barbara den Bund fürs Leben geschlossen hat, lässt immer wieder durchblicken, wie besonders ihr gemeinsames Hochzeitswochenende für sie war. Hailee erinnert sich in mit leuchtenden Augen: "Wir sitzen zusammen und denken immer wieder an diese magischen Tage zurück. Es fühlte sich an, als würde Liebe durch jede Pore des Ortes strömen." Am Hochzeitstag selbst überraschte die Schauspielerin ihren Bräutigam mit einem Kleid von Tamara Ralph, das Josh sprachlos machte. Ein Moment ihrer Trauung wird ihnen dabei immer im Gedächtnis bleiben: Als das frisch vermählte Paar durch die von Blitz und Donner erfüllte Luft schritt, erklang "Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)" und sorgte für Gänsehautmomente.

Hailee und Josh wurden erstmals 2023 als Paar bekannt. Während Josh seit 2018 bei den Buffalo Bills unter Vertrag ist und auf dem Spielfeld Erfolge feiert, betont Hailee in Interviews, wie die neue Lebensphase ihre Perspektive verändert hat. "Ich habe gelernt, was es bedeutet, zu entschleunigen und das Leben mit jemandem zu teilen", sagt sie. Solche Einsichten sind für die Schauspielerin, deren Job oft von Unbeständigkeit geprägt ist, eine große Bereicherung. Josh teilte seine Gefühle in einer HBO-Dokumentation und nannte ihre Hochzeit "die beste Nacht meines Lebens". Ein Statement, das klar zeigt: Diese beiden haben ihr Glück gefunden.

Getty Images Hailee Steinfeld im Oktober 2019

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025