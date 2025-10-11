Sarah weckt Hoffnung auf "And Just Like That"-Fortsetzung

Obwohl And Just Like That offiziell mit einem zweiteiligen Serienfinale seinen Abschluss gefunden hat, lässt Sarah Jessica Parker (60) Fans von Carrie Bradshaw hoffen. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in Sex and the City weltberühmt wurde, sprach kürzlich in der Sendung "CBS Mornings" über das Ende des Serien-Universums. Dabei deutete sie an, dass sie sich noch nicht sicher sei, ob es wirklich das finale Kapitel für ihre Figur Carrie Bradshaw ist. "Ich denke, es könnte auch einfach nur eine Pause sein", erklärte die sechsfache Golden-Globe-Preisträgerin.

Die Entscheidung, die Serie nach drei Staffeln zu beenden, wurde von Showrunner Michael Patrick King getroffen und zuvor mit der Besetzung geteilt. King erklärte, dass es sich wie der perfekte Moment anfühlte, die Geschichte zu beenden, ohne den Erfolg und die Großzügigkeit der Zuschauer auszunutzen. "Während ich die letzte Episode von "And Just Like That" Staffel drei schrieb, wurde mir klar, dass dies ein wunderbarer Punkt sein könnte, um aufzuhören", sagte Michael. Dennoch ließ auch Parker durchblicken, dass die endgültige Zukunft der Reihe nicht unbedingt in Stein gemeißelt sei.

Sarah Jessica Parker, die seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der New Yorker Kolumnistin Carrie assoziiert wird, hat immer wieder betont, wie speziell diese Rolle für sie ist. In Interviews erzählte sie, dass sie viel von ihrer eigenen Persönlichkeit in diese Figur eingebracht habe. Privat lebt Parker seit vielen Jahren mit ihrem Ehemann Matthew Broderick und ihren drei Kindern eher zurückgezogen abseits der glitzernden Welt Hollywoods. Ihre enge Verbindung zu ihrer ikonischen Rolle zeigt, warum Fans und die Schauspielerin selbst sich nur schwer von Carrie verabschieden können.

Imago Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

IMAGO / ZUMA Press Der Cast von "And And Just Like That"

IMAGO / Future Image Sarah Jessica Parker in "And Just Like That"