Reality-TV? Diese Formate reizen Jeremy Grube und Yvonne

Jeremy Grube (31) und Yvonne Pferrer (31) denken über neue Herausforderungen im Fernsehen nach. Gegenüber Promiflash verrieten der Musiker und die Schauspielerin, dass sie durchaus Interesse an ausgewählten TV-Formaten hätten. Während Jeremy unter anderem Shows wie Let's Dance, Kochshows und Sing meinen Song spannend findet, reizt Yvonne vor allem die Möglichkeit, ihre eigenen Grenzen auszutesten. "Alles kann – nichts muss. Wir lassen wie immer einfach alles auf uns zukommen", erklärt Yvonne ihre offene Herangehensweise.

Dennoch bleibt das Filmemachen die größte Leidenschaft des Paares. Seit einiger Zeit widmen sie sich dieser kreativen Welt und genießen es, eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen. "Wir haben für uns gerade die spannende Welt des Filmemachens entdeckt und wollen uns dort weiterhin ausleben", betont das Duo. Ob und wann sie ein neues Kapitel im Reality-TV aufschlagen, bleibt erstmal offen, wenngleich sie sich von der Vielseitigkeit der Formate angezogen fühlen.

Yvonne und Jeremy sind bereits seit Jahren ein eingespieltes Team, sowohl privat als auch beruflich. Ihre gemeinsame Arbeit und ihre Abenteuer dokumentieren sie gerne auf ihren Social-Media-Kanälen, wo sie eine breite Fangemeinde unterhalten. Besonders bewundern Fans, wie das Paar neue Herausforderungen mit Neugier und Spaß angeht. Jeremy, der auch als Musiker bekannt ist, und Yvonne, die als Schauspielerin früh durchstartete, ergänzen sich perfekt in ihren Projekten und scheinen stets bereit, das nächste große Abenteuer zu meistern.

ActionPress Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im März 2019 in Berlin

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Influencer

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Content Creator