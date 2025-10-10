Liebeskrise: Eine Promi-BB-Kandidatin droht mit frühem Exit

Im Promi Big Brother-Container fließen Tränen: Realitystar Pinar Sevim zeigt sich zutiefst emotional. Sie vertraut Sarah-Jane Wollny (27) an, dass sie und ihr Freund vor ihrem Einzug in die TV-Show eine Beziehungspause vereinbart hatten: "Mein Freund und ich hatten einen großen Streit, bevor ich hier reingekommen bin. Das war nicht so schön." Nun quält sie die Angst, dass die Beziehung endgültig vorbei sein könnte. "Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!", schluchzt Pinar unter Tränen. Obwohl die Die Wollnys-Bekanntheit versucht, sie mit ermutigenden Worten aufzubauen, ist das Thema für Pinar eine enorme Belastung.

Aber nicht nur die Liebeskummer-Gedanken bringen Pinar zum Nachdenken. Sie zieht tatsächlich in Erwägung, die Show vorzeitig zu verlassen. Kurioserweise ist es nicht nur die emotionale Zerrissenheit, sondern auch ein eher ungewöhnlicher Grund, der Pinar zu schaffen macht: ihre Augenbrauen. Offenbar kann sie in der "Promi Big Brother"-WG nicht für die gewohnte Pflege sorgen und merkt gegenüber Sarah-Jane an: "Ich kriege die hier nicht gemacht und das stört mich unnormal!"

Pinars Überlegung, das Format zu verlassen, ist nicht die erste Krise in der diesjährigen Staffel. Bereits ein anderer Bewohner sorgte in den ersten Tagen für Aufsehen, als er drohte, das Abenteuer vorzeitig zu beenden. Der österreichische Social-Media-Star Erik, auch bekannt als SatansBratan, wetterte nach einem Streit im Container: "Geht's mir am Arsch damit, mit den Beschuldigungen. Hört auf mit der Scheiße. Nehmt das scheiß Essen und ich gehe raus aus der Scheiße hier."

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025

Joyn Pinar Sevim und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother"

Joyn "Promi Big Brother"-Erik und Marc Terenzi, 2025