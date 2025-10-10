Kylie Jenner zeigt genervten Blick bei Date mit Timothée

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) wurden kürzlich bei einem gemeinsamen Date im Yankee Stadium in New York gesichtet. Während der Schauspieler die spannende Begegnung zwischen den Yankees und den Toronto Blue Jays mit voller Begeisterung verfolgte, fiel die Unternehmerin durch ihre auffällig zurückhaltende Haltung auf. In einem übergroßen Hoodie, dessen Kapuze tief ins Gesicht gezogen war, wirkte Kylie neutral und zeigte kaum Interesse an der aufregenden Stimmung im Stadion. Timothée hingegen sprang auf, jubelte und genoss laut Daily Mail den Sportabend mit einem Bier und einem Hotdog, während Kylie auf einem Stück Pizza herumstocherte.

Das ungewohnte Verhalten des Paares blieb in den sozialen Medien nicht unbemerkt. Clips des Abends gingen viral, und Fans spekulierten über die Dynamik ihrer Beziehung. In Diskussionen auf Plattformen wie Reddit äußerten Kommentatoren Zweifel daran, ob beide dieselbe Begeisterung für gemeinsame Aktivitäten teilen. Vergleiche zu Kylies früherer Beziehung mit Travis Scott (34) wurden laut, und einige User hinterfragten, ob Kylie ihre derzeitige Partnerschaft vor allem öffentlich aufrechterhält. In den Kommentaren wurde auch heftig darüber diskutiert, wie oft Timothée Kylie eigentlich zu ihren Terminen begleitet.

Die beiden halten ihre Beziehung, die Anfang 2023 begann, weitestgehend privat. Doch Kylie hat Timothée bereits mehrfach bei seinen Projekten und öffentlichen Auftritten unterstützt. So reiste sie erst kürzlich für die Premiere seines neuen Films "Marty Supreme" in New York an, nachdem sie zuvor noch in Paris bei einer Modenschau war. Trotz voller Terminkalender schaffen es beide, Zeit füreinander zu finden und treten bei Events als harmonisches Team auf – auch wenn ihre Begeisterung für Sport offenbar unterschiedlich ausfällt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress TV-Star Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025