Ex-Spice-Girl Victoria Beckham: "Deshalb lächle ich kaum"

Victoria Beckham (51) hat in ihrer neuen Netflix-Dokuserie erstmals den wahren Grund für ihr markantes Pokerface enthüllt. Es wirkte, als hätte die einstige Spice Girls Sängerin, deren Charakter als Posh Spice stets genau definiert schien - elegant, unnahbar - diesen Wesenszug ganz einfach weiterhin beibehalten. Doch eigentlich spielt offenbar ihr Ehemann David Beckham (50) die entscheidende Rolle. Wie die Designerin in ihrer dreiteiligen, selbst betitelten Dokumentation erklärt, steht David bei gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten immer auf ihrer linken Seite – ihrer "guten" Seite. "Ich lächle von links, aber nicht von rechts, da sehe ich ungut aus", verrät Victoria. Deshalb wirke sie oft ernst, obwohl sie innerlich lächle. Es ist ein ungeplanter Effekt, der zu ihrem Markenzeichen wurde.

Neben diesem ungewöhnlichen Grund für ihren oft missverstandenen Ausdruck sprach Victoria auch über ihr Selbstbewusstsein, das besonders nach dem Ende der Spice Girls im Jahr 2000 stark gelitten habe. Der Versuch, als Solokünstlerin Fuß zu fassen, scheiterte. Ihr Song "Out of Your Mind" mit Dane Bowers (45) konnte die Erwartungen von Fans und Presse nicht erfüllen, und die öffentliche Kritik an ihr wurde lauter. Victoria gibt zu, dass diese Zeit ihr Selbstbewusstsein erheblich erschüttert hat. Sie erinnert sich: "Die Medien stellten ständig infrage, was ich tat, und ich fühlte mich nicht gut genug." Ihr Mann David beschrieb sie zu dieser Zeit als einst fröhlich und selbstsicher, bis sich ihre Art unter dem Druck veränderte. In der Doku sagt sie zudem: "Die Barriere geht hoch, sobald ich eine Kamera sehe – und so entsteht dieses Bild von mir als 'mürrische Kuh', die nie lächelt."

Die dreiteilige Doku-Serie, die von denselben Produzenten wie Davids Netflix-Hit "Beckham" stammt, gibt zudem einen intimen Einblick in Victorias Leben und Karriere. Dabei spielt ihr Modedesign eine zentrale Rolle, vor allem die Vorbereitungen zu ihrer Show während der Pariser Fashion Week im Vorjahr. Es wird auch deutlich, wie sehr sie sich bemüht, nicht nur als Designerin erfolgreich zu sein, sondern auch ihre Familie – ihren Mann und die vier gemeinsamen Kinder Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper – stolz zu machen. "Ich möchte von ihnen respektiert und anerkannt werden", erklärt sie emotional im Trailer. Der Blick hinter die Kulissen zeigt eine neue, verletzlichere Seite der einst als "Posh Spice" bekannten Stilikone.

Getty Images Victoria Beckham, Sängerin

Getty Images Victoria und David Beckham

Instagram / davidbeckham Designerin Victoria Beckham mit ihren vier Kindern