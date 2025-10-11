"Der Promihof": Pinar Sevim packt über Co-Stars aus

Pinar Sevim, bekannt aus diversen Reality-TV-Shows, nimmt derzeit an der neuen Staffel von Promi Big Brother teil. Doch bevor sie ihre Zeit im Container antrat, war sie Teil einer weiteren aufregenden Produktion: dem neuen Format "Der Promihof". Im Interview mit Promiflash plauderte Pinar nun aus dem Nähkästchen und verriet Details über die Dreharbeiten und das Miteinander der Teilnehmer. Insgesamt beschrieb sie die Erfahrung als positiv und harmonisch, obwohl es einige Charaktere gab, die durchaus für Reibungspunkte sorgten.

Auf die Frage, ob es schwierige Mitmenschen gab, antwortete der Reality-TV-Star, dass man sich natürlich nicht mit jedem gleichermaßen versteht. Dennoch sei das Zusammenleben auf dem Lande überwiegend friedlich gewesen. "Es ist eine schwierige Situation. Du bist irgendwo auf dem Land mitten im Nirgendwo, aber es gab keinen, wo ich gesagt habe: 'Nein, den mag ich überhaupt nicht.'", stellte Pinar klar. Zwar gab es auch Personen, bei denen der "Vibe" nicht stimmte, doch Streit oder größere Auseinandersetzungen blieben aus. Im Gegenteil: Die Dreharbeiten hätten ihr sogar großen Spaß gemacht, versicherte sie.

Pinar hat sich in den letzten Jahren als bekanntes Gesicht in der Reality-TV-Szene etabliert. Durch ihre offene und direkte Art kommt sie bei den Fans gut an. Sie wurde als Teil des Duos "Mimi & Pinar" bekannt, das in den 2010er-Jahren mit lustigen Auftritten bei "taff" die Zuschauer begeisterte. Nach ihrem Rückzug aus dem TV arbeitete sie in einer Bäckerei und im Einzelhandel und feierte 2025 ihr Comeback bei Kampf der Realitystars.

RTLZWEI / Magdalena Possert Pinar Sevim, "Der Promihof"-Kandidatin

RTLZWEI Die Teilnehmer von "Der Promihof" im Jahr 2025

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein

