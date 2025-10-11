"Fluch der Karibik" mit Margot Robbie noch in Entwicklung

Die Zukunft der Kultreihe Fluch der Karibik bleibt spannend, denn Produzent Jerry Bruckheimer (82) hat bestätigt, dass Margot Robbie (35) weiterhin an einem der geplanten Projekte beteiligt ist. Gegenüber The Wrap erklärte der Erfolgsproduzent, dass aktuell an einem Drehbuch gearbeitet wird. "Wir hatten zwei Drehbücher, doch eines davon fiel weg, und jetzt arbeiten wir mit dem anderen weiter", verriet er. Ob das Spin-off mit der Schauspielerin direkt betroffen war, beantwortete er jedoch nicht abschließend, denn: "Sie ist noch dabei."

Am aktuellen Drehbuch arbeitet erneut Ted Elliott mit, der bereits an vier der bisherigen Filme beteiligt war. Daneben sei auch Jeff Nathanson involviert, der hinter dem Drehbuch des fünften Teils "Salazars Rache" aus dem Jahr 2017 steckte. Parallel dazu ist das Spin-off-Projekt mit Robbie, das von Christina Hodson verfasst wird, weiterhin in Planung. Noch ist unklar, wie sich diese unterschiedlichen Ansätze entwickeln und welcher der Filme letztlich als nächstes realisiert wird. Jerry betonte jedoch, dass nichts auf die Leinwand kommen werde, solange das Drehbuch nicht vollständig überzeugt.

Margot, die für ihre facettenreichen Rollen wie Harley Quinn in "Suicide Squad" oder Barbie im gleichnamigen Film bekannt ist, würde mit einem Einstieg ins "Fluch der Karibik"-Universum in eine ganz neue Welt eintauchen. Die Schauspielerin, die auch selbst als Produzentin tätig ist, ist dafür bekannt, ungewöhnliche Projekte mit Leidenschaft anzugehen. Jerry setzte in der Vergangenheit mit den Filmen der Reihe auf bahnbrechende Effekte und charismatische Figuren – und Margot scheint bestens in dieses Konzept zu passen. Fans dürfen gespannt darauf sein, wie die talentierte Australierin der abenteuerlichen Piratenwelt ihren Stempel aufdrücken wird.

Getty Images Margot Robbie, März 2024

Getty Images Jerry Bruckheimer, 2023

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin