Cody Simpson kündigt seine große musikalische Rückkehr an

Cody Simpson (28) hat eine aufregende Neuigkeit für seine Fans: Der Sänger und frühere Wettkampfschwimmer kehrt nach mehreren Jahren Pause ins Musikgeschäft zurück. Wie er dem Daily Telegraph verriet, arbeitet er derzeit an neuer Musik, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Cody erklärte, dass die neuen Songs seine bislang persönlichsten seien und er sich darin lyrisch mit seiner Lebensreise auseinandersetzt. "Es fühlt sich so neu und aufregend an", betonte er und fügte hinzu, dass die Lieder eine Mischung aus all seinen bisherigen Erfahrungen darstellen.

Der 28-Jährige hatte 2019 seine Musikkarriere auf Eis gelegt, um sich ganz dem Schwimmsport zu widmen. Trotz intensiver Bemühungen, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren, blieb ihm der große sportliche Erfolg auf diesem Niveau verwehrt. Immerhin gewann er 2022 bei den Commonwealth Games eine Goldmedaille. Nun scheint Cody seine Leidenschaft für die Musik wiederentdeckt zu haben und beschreibt die Arbeit an seinem neuen Material als kreativen Neuanfang. Erste Hinweise darauf, wie die neuen Songs klingen könnten, wecken bereits große Neugier bei seinen Fans.

Privat läuft es für Cody ebenfalls rund: Seit 2022 ist er offiziell mit der Schwimmweltmeisterin Emma McKeon (31) zusammen. Die beiden unterstützen sich gegenseitig in ihren Karrieren und verbringen auch abseits der Wettkämpfe viel Zeit miteinander. Vom Sonnenbaden am Strand bis hin zu romantischen Reisen – das Paar wirkt überaus verliebt. Cody hat sogar angedeutet, dass eine Hochzeit in Zukunft nicht ausgeschlossen sei. "Wir haben etwas Wunderschönes und Ehrliches", sagte der Musiker im "Straight Talk"-Podcast über seine Beziehung zu Emma. Die Unterstützung seiner Partnerin dürfte ihm sicher auch bei seinem musikalischen Comeback neue Kraft verleihen.

Getty Images Cody Simpson, Musiker

Getty Images Cody Simpson im Juni 2023 in Melbourne

Instagram / emmamckeon Cody Simpson und Emma McKeon