Hypnose-Experiment: Georgina Stumpf sieht ihre Tochter

Georgina Stumpf, vielen auch bekannt als die Ex-Freundin des Rappers Sido (44), hat eine außergewöhnliche Erfahrung gemacht. Im Rahmen einer Rückführung, die sie unter Hypnose erlebte, tauchte sie in Szenen aus angeblich früheren Leben ein. Dabei sah sie sich selbst in verschiedenen Rollen, unter anderem arbeitend auf einem Schiff und als Forscherin im Dschungel. Doch der bewegendste Moment ereignete sich, als sie bei einer Hochzeit ihre eigene Tochter sah – an dieser Stelle kamen ihr in der Hypnose die Tränen. In einem Interview mit RTL schilderte Georgina emotional: "Ich habe meine Tochter gesehen. Mit einem erwachsenen Gesicht in einem Brautkleid an einer Hütte. Das ist richtig überwältigend."

Die Inspiration zu dem Experiment erhielt Georgina von Charlotte Würdig (47), ihrer Co-Moderatorin des Podcasts "The Real Ex-Wives" und ebenfalls Ex-Partnerin von Sido. Charlotte hatte selbst eine Rückführung gemacht und berichtete fasziniert, dass sie in gleich drei früheren Leben ein Mann gewesen sei. Dies weckte Georginas Neugier, obwohl sie selbst erklärte, der Hypnose mit einer Mischung aus Aufregung und Neugierde zu begegnen. Der Ablauf ihrer Rückführung, die in einer Praxis in Hamburg durchgeführt wurde, wird ihr wohl als intensives Erlebnis in Erinnerung bleiben.

Ihre kleine Tochter, deren Name Gia in der Öffentlichkeit nicht verrät, hat sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Sido. Die ehemalige Streamerin und der Rapper trennten sich aber schon vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Zum Thema Co-Parenting äußerte sich die junge Mutter in der Vergangenheit kaum – vor kurzem gab sie in ihrer Instagram-Story aber einen kleinen Einblick. Auf die Frage eines Fans, wie oft der Papa die Tochter sehe, antwortete sie: "Ich kann die Neugier verstehen. Es ist den Lebensumständen entsprechend angepasst, es gibt also keine festen, datierten Tage."

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Podcasterin

Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sido, Rapper

