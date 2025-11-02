Privater Einblick: So oft sieht Sido seine kleine Tochter

Georgina Stumpf gibt in ihrer Instagram-Story einen seltenen, privaten Einblick in ihr Leben als alleinerziehende Mama. Die ehemalige Streamerin ist Ende November vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter geworden – gemeinsam mit ihrem Ex-Partner, Rapper Sido (44), begrüßte sie ein Mädchen auf der Welt. Die beiden Eltern trennten sich bereits vor der Geburt – nun klärt sie in einer Fragerunde darüber auf, wie häufig der Vater sein Kind sieht. "Ich kann die Neugier verstehen. Es ist den Lebensumständen entsprechend angepasst, es gibt also keine festen, datierten Tage", erklärt sie, fügt aber hinzu: "Funktioniert sehr gut so!"

Wie das aktuelle Verhältnis zwischen Georgina und dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, ist, verrät sie nicht. Zu wem die junge Mutter aber definitiv eine sehr gute Beziehung pflegt, ist dessen Ex-Frau Charlotte Würdig (47). Die Moderatorin, die sich ebenfalls zwei Kinder mit Sido teilt, nahm die 34-Jährige und ihre Tochter nicht nur bei sich auf und lässt sie seitdem in ihrer Einliegerwohnung leben, sie steht ihr auch stets mit freundschaftlichem Rat und Tat zur Seite. Die beiden Frauen teilen sich nicht nur ihren Alltag – inzwischen haben sie auch einen gemeinsamen Podcast, in dem sie ihre Fans an ihrem Patchwork-Familien-Leben der etwas anderen Art teilhaben lassen.

Auch wenn Gia, wie die Influencerin genannt wird, mit ihren aktuellen Lebensumständen ziemlich glücklich zu sein scheint, ließ die Trennung von ihrem Ex sie alles andere als kalt. Auf die Beziehung blickt sie heute nicht nur positiv zurück – in einem Interview mit Bild gestand sie, dass sie sich während der Partnerschaft oft unsicher fühlte, typische "Red Flags" übersah und Selbstaufgabe mit Liebe gleichsetzte. Dem hinzu kam ein für sie toxisches Umfeld, durch das sie letztendlich sogar in eine Kokainsucht rutschte. Noch vor ihrer Schwangerschaft machte Gia einen Entzug – und kann heute stolz sagen, diese Zeit hinter sich gelassen zu haben. "Das fasse ich nie wieder an, gerade als Mama", betonte sie.

Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Juli 2025