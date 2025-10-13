DSDS-Stars Santo Rotolo und Ella Sailer haben geheiratet

Santo Rotolo und Ella Sailer (26) haben sich das Jawort gegeben! Das Paar, das sich bei der Castingshow DSDS kennengelernt hatte, verkündete die wunderbaren Nachrichten über Instagram. In einer Story teilte der Rapper ein emotionales Hochzeitsfoto, das die beiden eng umschlungen vor einer atemberaubenden Bergkulisse zeigt. Zu dem romantischen Bild schrieb er schlicht: "Mr. und Mrs. Rotolo". Auf dem Schnappschuss trägt die Sängerin ein schulterfreies, weißes Kleid, während ihr frisch angetrauter Gatte einen beigefarbenen Anzug zum Besten gibt.

Ihre Beziehung führte die beiden TV-Stars bereits durch einige gemeinsame Kapitel. Nachdem sie sich 2018 bei einem Duett während der Show begegnet waren und ihre Liebe entdeckt hatten, entschieden sie sich im Jahr 2020, zusammenzuziehen. Die süße Neuigkeit teilten sie damals mit einem niedlichen Foto auf Social Media. Darauf saßen beide vor einem gedeckten Tisch auf ihrer Couch und der "Changes"-Interpret fütterte seine Liebste mit einem Pancake.

Schon während ihrer Zeit in der Castingshow sorgten Santo und Ella für Aufsehen. Dieter Bohlen (71) vermutete damals, dass die beiden ein ähnlicher Publikumsmagnet wie einst Sarah Engels (32) und Pietro Lombardi (33) werden würden. Seit dem 7. Mai 2018 sind die beiden nun offiziell ein Paar. Der Musiker verriet damals im Promiflash-Interview: "Seit diesem Tag ist kein Tag mehr vergangen, an dem ich nicht an sie gedacht habe. Als wir den Song gesungen haben, knisterte es und wir haben gemerkt, dass wir mehr sind als nur Freunde."

Anzeige Anzeige

Instagram / santorotolo Ella und Santo Rotolo

Anzeige Anzeige

Instagram / santorotolo Santo Rotolo, ehemaliger DSDS-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / santorotolo Ella und Santo Rotolo, TV-Stars

Anzeige