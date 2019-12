Im vergangenen Jahr funkte es bei DSDS heftig zwischen den Teilnehmern Santo Rotolo und Ella Sailer (20)! Die beiden Gesangstalente lernten sich 2018 in der Castingshow kennen und lieben: Sie sangen im Recall gemeinsam den Song "Dusk Till Dawn", den sie kurz darauf sogar zusammen aufnahmen. In dieser Zeit sei den beiden klar geworden, dass sie mehr als nur gute Freunde sind. Und ihr Gefühl täuschte sie nicht: Inzwischen gehen die Turteltauben schon seit eineinhalb Jahren gemeinsam durchs Leben – und sind offenbar immer noch so verliebt, wie am ersten Tag!

Auf Instagram veröffentlichte Santo vor wenigen Tagen einen Schnappschuss, auf dem er mit seiner Partnerin vor einer schönen Berglandschaft posiert – und macht ihr dazu eine süße Liebeserklärung: "Mit dir an meiner Seite bin ich unbesiegbar, denn du schenkst mir dein Vertrauen, deine Kraft, deinen Glauben und deine Liebe!" Mit den rührenden Worten landete er offenbar einen Volltreffer: Ella kommentierte den Beitrag mit zahlreichen Herzchen-Emojis!

Auch die Brünette demonstrierte schon im Netz, wie viel ihr der Musiker bedeutet: Im Oktober postete sie ebenfalls ein Pärchenfoto, auf dem Santos ihr im Wald einen Kuss auf die Stirn drückt und schrieb dazu: "Du legst deine Arme um mich und ich bin Zuhause. Ich liebe es, nach Hause zu kommen."

Instagram / ellasailer Santo Rotolo und Ella Sailer im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / ellasailer Santo Rotolo und Ella Sailer im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / ellasailer Ella Sailer und Santo Rotolo im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de