DSDS bringt nicht nur Solo-Künstler hervor! Seit mittlerweile 16 Staffeln begeistert das Castingformat die Zuschauer vor den deutschen Fernsehbildschirmen. Die Sieger der Show schaffen es meist, ihren Traum von einer Musikkarriere zu verwirklichen. Doch nicht nur die Gewinner starten voll durch – auch andere Teilnehmer können in der Branche durchaus Erfolge verzeichnen. So auch Mario Turtak, Michel Truog (27) und Santo Rotolo – diese drei Kandidaten der vergangenen Staffel haben jetzt die erste DSDS-Boyband gegründet!

Vergangenes Jahr waren die drei Boys gegeneinander angetreten. Während Santo in der 15. Folge die Koffer packen musste – obwohl er im Casting die goldene CD von Mousse (52) T. bekommen hatte –, schafften es Mario und Michel in die Mottoshows. Für Mario endete die Reise nach der zweiten Live-Sendung, Michel hingegen landete schlussendlich auf Platz zwei hinter Marie Wegener (17). Die Zeit bei DSDS hat sie anscheinend zusammengeschweißt, denn nun wollen die drei Kumpels gemeinsam durchstarten. Das bestätigte ihr Management exklusiv gegenüber Promiflash und erklärte: "Sie nennen sich The Recognize, [...] ihre erste Single wurde bereits aufgenommen und ein Video gedreht!"

Auf ihren Instagram-Accounts haben die Mitglieder von The Recognize bereits mehr verraten: Ihr Debüt "Phönix" singen sie auf Deutsch – und der Song hat das Potenzial, ein echter Sommerhit zu werden! Auch das Albumcover haben die Jungs bereits veröffentlicht und dazu geschrieben: "Wir sind mega aufgeregt, wir hoffen, dass es euch gefällt!"

MG RTL D/ Guido Engels Michel Truog im Finale von DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Santo Rotolo und Mousse T. in der ersten Folge der 15. DSDS-Staffel

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mario Turtak, DSDS-Kandidat 2018

