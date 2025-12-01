Sie heilt: Schwangere Sarah Joelle Jahnel zieht sich zurück

Sarah Joelle Jahnel (36) hat große Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Sängerin und Reality-TV-Bekanntheit erwartet ihr zweites Kind! Doch privat geht Sarah auch durch eine schwierige Phase. Sie hat ihre Beziehung zu ihrem Ex Ersin, die sie heute als toxisch beschreibt, endgültig beendet. Nach den intensiven Geschehnissen, die unter anderem auch während ihrer Teilnahme an der TV-Show Das Sommerhaus der Stars stattfanden, hat sie entschieden, sich vorerst zurückzuziehen, um sich auf ihre eigene Gesundheit und Heilung zu konzentrieren.

In ihrer Instagram-Story gibt Sarah direkte Einblicke in ihren derzeitigen Zustand. Sie erklärt, dass sie aktuell kaum Kapazitäten hat, um sich um Textnachrichten zu kümmern, und über 200 unbeantwortete Nachrichten auf ihrem Handy hat. "Wer mich wirklich erreichen möchte, kann anrufen und klar kommunizieren. Alles andere schaffe ich im Moment nicht", so die Sängerin. Es gehe nicht darum, Menschen aus Gleichgültigkeit zu ignorieren, betont sie, sondern vielmehr darum, sich selbst zu priorisieren: "Ich heile, bin zum ersten Mal in meinem Leben bei mir und nehme mich selbst an erster Stelle."

Sarah, die durch ihre Teilnahme an Shows wie "Das Sommerhaus der Stars" viel Aufmerksamkeit erlangte, hatte erst kürzlich öffentlich gemacht, dass sie wieder Mutter wird. Über die Schwangerschaft zeigte sie sich erfreut, auch wenn sie in einer für sie turbulenten Zeit kommt. Bereits 2019 wurde bekannt, dass Sarah Mutter einer kleinen Tochter ist, die einem breiteren Publikum bisher kaum vorgestellt wurde. Ihre Anhänger scheinen ihr in dieser herausfordernden Zeit viel Unterstützung und Zuspruch zu senden, was sie sichtlich zu schätzen weiß.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

Action Press / Bieber, Tamara Sarah Joelle Jahnel bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin im Juni 2022

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"