Große Lovestory im TV! Insgesamt 15 Staffeln der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar flimmerten bereits über die deutschen Mattscheiben. Dabei gilt die Sendung längst nicht mehr nur als bloße Talentschmiede, sondern liefert dazu noch mächtig Kuppelpotenzial. Auch in diesem Jahr haben sich wieder zwei Kandidaten ineinander verliebt: Ella Sailer und Santo Rotolo gehen fortan Hand in Hand durchs Leben.

Die Funken sprühten eigentlich schon im Recall. Vor der romantischen Kulisse der südafrikanischen Savanne hatten die Innsbuckerin und der Kasseler den Song "Dusk Till Dawn" von Zayn feat. Sia (42) performt. Zurück in Deutschland nahmen sie den sogar zusammen auf. Auf Nachfrage von Promiflash enthüllte Santo: "Seit diesem Tag ist kein Tag mehr vergangen, an dem ich nicht an sie gedacht habe. Als wir den Song gesungen haben, knisterte es und wir haben gemerkt, dass wir mehr sind als nur Freunde." Seit dem 7. Mai sind die beiden Turteltauben ganz offiziell ein Liebespaar. Als Team Sella wollen sie ihre Fans auch weiterhin mit gemeinsamer Musik verwöhnen.

Die romantische Geschichte des Duos weckt Erinnerungen an das bisher berühmteste Pärchen aller DSDS-Staffeln: 2011 verliebten sich Pietro (26) und Sarah Lombardi (25), heirateten später und bekamen sogar Söhnchen Alessio (2). Und weil ihre Ehe ein dramatisches Ende nahm, besteht jetzt die Hoffnung, dass bei Ella (19) und Santo alles glatt laufen wird.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ella Sailer und Santo Rotolo , DSDS-Kandidaten

Anzeige

Instagram / santorotolo Santo Rotolo und Ella Sailer, TV-Gesichter

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images for InTouch Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch-Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de