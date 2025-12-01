Kelsey Parker offenbart ihre Ängste bei London-Besuchen

Im Sommer verlor Kelsey Parker (35) ihr drittes Kind. Bei Instagram erklärt die Witwe von Sänger Tom Parker (†33) jetzt, dass sie eigentlich gerne wieder nach London fahren und Dinge unternehmen würde, weil sie "Ja" zum Leben sagen möchte. Allerdings gibt es etwas, das sie ausbremst und ihr bis heute Angst macht: "Ich glaube, das Problem für mich ist auch, dass ich weiß, wie sehr die Menschen mit mir mitfühlen, und ich glaube, ich kann mit Traurigkeit nicht gut umgehen. Ich finde es schwer, die Traurigkeit anderer Menschen für mich zu verarbeiten", überlegt die Britin. Sie fühle die Trauer und das Mitleid der Menschen – deshalb wolle sie aber nichts überkompensieren, indem sie sage, dass es ihr gut gehe.

Im Juni überbrachte Kelsey ihrer Community die traurige Nachricht, dass sie ihr Baby verlor. Ihre Trauer brachte sie in einem emotionalen Gedicht zum Ausdruck. "Wir haben dich Phoenix genannt, mutig und hell. Eine Seele der Liebe, der Wärme und des Lichts. Obwohl wir dich nie weinen hörten, wirst du in Herzen leben, die nicht fragen werden, warum. Du hast keinen Atem geschöpft, keine Augen gesehen, und doch bedeutest du mir alles", schrieb die 35-Jährige. Der kleine Junge wäre das erste Kind für Kelsey zusammen mit ihrem Partner Will Lindsay gewesen. Aus der Ehe mit Tom hat sie bereits einen Sohn und eine Tochter.

Mit dem Verlust ihres Babys muss Kelsey einen weiteren Tod eines geliebten Menschen verkraften. Der frühe Tod von Tom beschäftigt sie bis heute. Der The Wanted-Star starb 2022 an einem Gehirntumor, der zwei Jahre zuvor diagnostiziert worden war. Bei alten Interviews oder seiner Musik wird Kelsey von ihrer Trauer überwältigt, wie sie unter anderem im Frühjahr im Netz deutlich machte. Der Clip zeigt sie unter Tränen, nachdem sie in einem Interview Toms Stimme in einem Song hörte: "Gott, ich bin heute Morgen wirklich emotional und war gestern auch emotional, als ich die Interviews gegeben habe." Deshalb "hasse sie es", seine Musik zu hören, denn es mache sie jedes Mal traurig.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Influencerin

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern und ihrem Partner Will

