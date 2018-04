Ist der falsche Kandidat geflogen? In der vergangenen DSDS-Folge wurde knallhart aussortiert. Nur zehn Kandidaten konnten sich im Südafrika-Recall für die heiß begehrten Mottoshows qualifizieren. Die Auswahl der Jury findet aber nicht bei jedem Anklang. Nachwuchssänger Santo Rotolo rutschte nur ganz knapp an einem Platz in der nächsten Runde vorbei – ganz zum Leidwesen seiner Fans! Die gehen jetzt im Netz gegen seinen Rauswurf vor!

Der Schmusesänger mit der gefühlvollen Stimme hat auf Social Media bereits eine ziemlich treue Fanbase. Und für die war sein Showaus nicht nur absolut unfair, sondern sogar ein regelrechter Schock. Mit dem Hashtag "bringtSantozurück" überfluten seine Follower gerade das Netz – und hoffen damit auf eine sogenannte Wildcard für den 21-Jährigen. Damit wurde schon im vergangenen Jahr der bereits ausgeschiedene Kandidat Alphonso Williams (55) zurück in die Show geholt – und konnte am Ende sogar den Sieg ergattern.

Die Wut der Zuschauer richtet sich dabei aber nicht nur gegen das Ausscheiden von Santo, sondern auch gegen das Weiterkommen von Emilija Mihailova. Die Schweizerin soll bei der Jury nämlich weniger durch ihren Gesang, als viel mehr durch ihr gutes Aussehen gepunktet haben.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Santo Rotolo, DSDS-Kandidat

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Alphonso Williams beim Finale von DSDS 2017

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova, DSDS-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de