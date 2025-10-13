Märchenhochzeit: Tom Green hat "Ja" zu seiner Amanda gesagt

Tom Green (54) hat geheiratet! Am 11. Oktober gab der Comedian seiner Partnerin Amanda Nelson das Jawort in einer herbstlichen Zeremonie, bei der Familie und Freunde des Paares anwesend waren. Auf Instagram teilte Tom Fotos und seine Freude über den besonderen Tag: "Es war ein unglaublicher Tag, erfüllt von Liebe, Lachen und Feiern." Zudem bedankte er sich bei allen Gästen, die diesen Moment mit ihnen geteilt hatten, und betonte, wie unvergesslich der Tag für beide geblieben sei.

Tom und Amanda hatten im Dezember vergangenen Jahres ihre Verlobung bekannt gegeben, als er seine Freude in den sozialen Medien teilte und Amanda als Grund für sein Glücklichsein bezeichnete. Seitdem gewährte der Entertainer gelegentlich Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Das Paar lebt auf einer 150 Hektar großen Farm in Ontario, wo sie sich mit Tieren wie Hühnern, Pferden und sogar einem Maultier namens Fanny ein ländliches Paradies geschaffen haben. Die Abgeschiedenheit und Nähe zur Natur scheinen Tom, der sich schon vor Jahren aus dem Trubel Hollywoods zurückgezogen hat, besonders wichtig zu sein. Gratulationen von Freunden aus der Unterhaltungswelt wie Tony Hawk (57), Pauly Shore und Criss Angel (57) ließen nach der Bekanntgabe nicht lange auf sich warten.

Für Tom ist es die zweite Ehe, nachdem er in den frühen 2000er Jahren mit Drew Barrymore (50) verheiratet war. Nach der Scheidung trennten sich ihre Wege, doch die beiden pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Tom war 2021 sogar zu Gast in Drews Talkshow, was zur Freude seiner Fans ein herzliches Wiedersehen war. Während die Jahre seit seiner Zeit als Gastgeber der "Tom Green Show" ihm viele Veränderungen brachten, scheint er nun sein Glück gefunden zu haben – sowohl in der Liebe als auch in einem ruhigen Leben fernab des Rampenlichts.

Instagram / tomgreen Tom Green und seine Verlobte Amanda auf Instagram, Dezember 2024

Instagram / tomgreen Tom Green und seine Partnerin Amanda , September 2025

Getty Images Drew Barrymore und Tom Green, 2000 in Los Angeles