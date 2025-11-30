Tomlinson-Schwestern: Kindheit im Schatten von One Direction

Die Zwillingsschwestern Daisy und Phoebe Tomlinson haben in ihrem Podcast "Tea With The Twins" über die Herausforderungen gesprochen, die die Berühmtheit ihres Bruders Louis Tomlinson (33) mit sich brachte. Die beiden berichteten laut Daily Mail, dass sich während Louis' Zeit bei One Direction regelmäßig Fans vor ihrem Haus sammelten. "Viele saßen einfach in unserem Vorgarten", erinnerte sich Daisy und sprach von einem Gefühl der Verletzung ihrer Privatsphäre. Louis, der durch seine Teilnahme an The X Factor 2010 berühmt wurde, sei aufgrund seiner Tourneen selten zuhause gewesen. Phoebe fügte hinzu, dass der Sänger trotz seines überragenden Erfolgs immer er selbst geblieben sei: "Er ist so normal, dass man es manchmal vergisst."

Die Tomlinson-Schwestern waren gerade einmal sechs Jahre alt, als die Karriere ihres Bruders anfing, steil nach oben zu gehen. Obwohl sie als Schwestern die Chance hatten, ihn zu vielen seiner Konzerte zu begleiten, sei ihnen damals nicht bewusst gewesen, wie außergewöhnlich diese Erlebnisse waren. Daisy erläuterte, sie hätten die Reisen und den Zugang zum Backstage-Bereich damals als selbstverständlich angesehen. Während Louis fast das ganze Jahr über auf Tour war, kehrte er zumindest zu Weihnachten nach Hause zurück. Geburtstage hingegen verbrachte er häufig nicht mit seiner Familie, wie die Schwestern bedauernd berichteten. "In den One-Direction-Tagen haben wir ihn vielleicht viermal im Jahr gesehen. Nicht oft. Es war verrückt", schilderte Daisy weiter.

Auch Louis selbst gewährte kürzlich in einem Interview mit Capital FM Einblicke in seine Karriere als Musiker. Über den ersten großen Erfolg seiner Band, den Song "What Makes You Beautiful", sprach der Sänger offen und gestand, dass er es nie mochte, diesen Titel zu performen. "Ich glaube nicht, dass es einen Moment gab, in dem ich diesen Song gerne gesungen habe", verriet Louis. Dennoch, so scheint es, hat der starke Zusammenhalt der Familie Tomlinson dazu beigetragen, die Belastungen des Rampenlichts zu überstehen – eine Bindung, die die Zwillinge Daisy und Phoebe auch heute noch in ihrem Podcast thematisieren.

Imago Phoebe Tomlinson und Daisy Tomlinson bei den Beauty Awards 2024 in London

Instagram / felicitegrace Louis, Félicité, Lottie, Phoebe und Daisy Tomlinson, Dezember 2018

Old Boy's Club / BACKGRID Lottie Tomlinson mit ihrer Schwester Daisy, Februar 2022

