Hübscher Klunker: Drew Barrymores Ex Tom Green ist verlobt

Tom Green (53) wagt einen neuen Anlauf in Sachen Liebe: Der Comedian, bekannt als Ex-Mann von Drew Barrymore (49), hat sich über zwei Jahrzehnte nach der Scheidung erneut verlobt. Auf Instagram teilte der 53-Jährige die frohe Nachricht: "Große Neuigkeiten! Amanda und ich sind verlobt! Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich liebe dich, Amanda. Frohe Feiertage und ein fröhliches Weihnachten von uns an euch alle!" Neben der Ankündigung postete Tom eine Reihe von Bildern, die den magischen Moment und den funkelnden Verlobungsring zeigen.

Über Toms Beziehung zu Amanda ist nicht viel bekannt, da er erst im Juni auf Social Media offiziell mit ihr auftrat. Doch die beiden wirken überglücklich: Ein romantisches Foto zeigt das frisch verlobte Paar in inniger Umarmung und einem zärtlichen Kuss nach dem Antrag. Der einstige Schauspieler und Comedian scheint nach all den Jahren seine große Liebe gefunden zu haben und startet mit Amanda in ein neues Kapitel.

Schauspielerin Drew und Tom schlossen im Jahr 2001 den Bund, der nicht fürs Leben sein sollte. Ihre Ehe hielt nur wenige Monate, bevor Tom im Dezember desselben Jahres die Scheidung einreichte. Obwohl sie zwei Jahrzehnte lang keinen Kontakt hatten, überraschten die beiden ihre Fans 2021 mit einem harmonischen Wiedersehen in Drews Talkshow "The Drew Barrymore Show". "Es ist sehr schön, dich zu sehen. Es fühlt sich allerdings seltsam an. Nicht auf eine schlechte Art und Weise – eher auf eine gute Art und Weise", erklärte Tom damals.

Getty Images Tom Green, 2014 in Las Vegas

Getty Images Drew Barrymore und Tom Green, 2000 in Los Angeles

