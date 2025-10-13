Netflix' "Monster" hinterfragt Ed Geins düstere Einflüsse

In der aktuellen Staffel der Netflix-Serie "Monster" wird erneut auf die Abgründe eines berüchtigten Kriminellen eingegangen – diesmal liegt der Fokus auf Ed Gein, gespielt von Charlie Hunnam (45), dessen grausame Taten ihn zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Verbrechensgeschichte machten. Neben Geins strenger Mutter, dargestellt von Laurie Metcalf (70), wird auch die NS-Verbrecherin Ilse Koch, gespielt von Vicky Krieps, als bedeutender Einfluss auf Geins Taten inszeniert. Die Serie zeigt, wie die sadistischen Verbrechen der Lagerkommandantin von Buchenwald eine Inspirationsquelle für Geins menschenverachtende Handlungen gewesen sein könnten. Doch wie real ist diese Verbindung wirklich?

Historische Belege für eine direkte Verbindung von Ed Gein zu Ilse Koch fehlen. Während Koch für ihre extrem grausamen Verbrechen berüchtigt war, unter anderem das Sammeln von tätowierter Haut von KZ-Häftlingen, gibt es keinen Hinweis darauf, dass Gein von ihr massiv beeinflusst wurde. Zwar erregte Ilse Koch durch ihre Prozesse insbesondere in den USA viel Aufsehen, und es wäre denkbar, dass Gein durch Berichte oder Sensationsgeschichten von ihren Gräueltaten erfuhr. Jedoch äußerte er sich zu keiner Zeit konkret über Koch, und auch die in der Serie dargestellten Kommunikationsmittel wie Funkgeräte oder eingeschmuggelte Medien, die eine Verbindung andeuten sollen, sind rein fiktional.

Ed Geins Leben und Gräueltaten haben zahlreiche Filmemacher inspiriert, was die Netflix-Serie ebenfalls thematisiert. Filme wie "Psycho", "Das Schweigen der Lämmer" und "Texas Chainsaw Massacre" weisen deutliche Einflüsse seines Falles auf. Ilse Koch wurde ihrerseits zu einer der berühmtesten NS-Kriegsverbrecherinnen, nicht zuletzt, da ihre Prozesse international verfolgt wurden. Ihr luxuriöser und grausamer Lebensstil, gepaart mit den schockierenden Anschuldigungen gegen sie, hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Nachkriegsgeschichte. Trotz der fiktiven Darstellung in "Monster" bleibt unklar, ob Gein tatsächlich von Koch in irgendeiner Weise zu seinen grausamen Taten inspiriert wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Hunnam und Ryan Murphy, September 2025

Anzeige Anzeige

Netflix Charlie Hunnam als Ed Gein in "Monster: The Ed Gein Story"

Anzeige Anzeige

Getty Images Laurie Metcalf und Vicky Krieps

Anzeige