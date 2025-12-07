Risikoreich: Antikes "Bares für Rares"-Erbstück abgewiesen

Ein antiker Kabinettschrank war das Herzstück des Auftritts von Stefan Döpke in der ZDF-Sendung Bares für Rares. Das über 300 Jahre alte Erbstück aus Gauting war zweifellos eine interessante Seltenheit, allerdings in einem sichtbar angeschlagenen Zustand. Horst Lichter (63), Moderator der Show, zeigte sich zunächst begeistert von dem Stück, während der Experte vorsichtiger urteilte. Für eine Restaurierung seien bis zu 1.500 Euro nötig, so der Sachverständige, bevor ein potenzieller Wert von rund 5.000 Euro erreicht werden könnte. In dem jetzigen Zustand liege der Wert jedoch bei maximal 2.000 Euro – deutlich entfernt von den mindestens 3.000 Euro, die sich der Verkäufer erhofft hatte.

Im Händlerraum wurde schnell klar: Stefan würde seinen Wunschpreis nicht erzielen. Trotz der Einschätzung des Experten boten die Händler weniger, da die aufwendige Restaurierung ein Risiko darstelle, das niemand eingehen wollte. Das höchste Gebot lag bei 1.500 Euro, deutlich unter den Erwartungen des Verkäufers. Stefan versuchte noch, auf die mögliche Wertsteigerung nach einer Restaurierung aufmerksam zu machen, doch die Händler blieben hart. Am Ende entschied sich der Gautinger gegen den Verkauf und nahm das Erbstück wieder mit nach Hause.

Erst eine Woche zuvor hatte Volker Schuhmacher für Aufsehen gesorgt, als er mit einer ungewöhnlichen Kombination aus Weinflasche und Kunstdruckposter in der Sendung auftauchte. Die Expertin urteilte, dass das Poster lediglich eine billige Reproduktion sei und zusammen mit dem Wein höchstens 30 Euro Wert habe. Für Volker, der einst 250 D-Mark für das Set bezahlt hatte, war das eine bittere Enttäuschung. Doch im Händlerraum nahm das Geschehen eine überraschende Wendung. Während das Poster bei den Händlern keine Begeisterung auslöste, entwickelte sich um die Weinflasche ein regelrechter Bieterwettstreit. "Ich will die Flasche haben", sagte Fabian und legte 100 Euro auf den Tisch. Am Ende sicherte sich Elke das begehrte Fundstück sogar für 130 Euro – weit über dem geschätzten Wert. Volker konnte das ungeliebte Poster schließlich loswerden und mit einem Lächeln im Gesicht die Sendung verlassen.

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

