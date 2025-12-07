Was bei Knossis Drogentrip auf ProSieben nicht gezeigt wurde

Knossi (39) hat sich bereits an zahlreichen Herausforderungen für die Show Duell um die Welt versucht, doch seine jüngste Reise führte ihn in bisher ungeahnte Sphären. In einem abgeschiedenen Bergdorf in Mexiko nahm der TV-Star an einem traditionellen Ritual teil, das von einem Schamanen geleitet wurde. Dabei konsumierte er Salvia, eine Ritualpflanze, die für ihre außergewöhnlich intensive Wirkung bekannt ist. Der kurze Eindruck, den die Zuschauer am Fernseher bekamen, täuscht: In Wirklichkeit dauerte der Trip zwei Stunden und war für Knossi eine körperlich und mental aufreibende Erfahrung.

Im Livestream erzählte der Entertainer nun, wie extrem und prägend das Erlebnis tatsächlich war. Dabei wurde enthüllt, dass viele Details aus Zeitgründen nicht in der TV-Ausstrahlung gezeigt wurden. Ein besonderes Detail, das seine Fans überraschte: Seine Verlobte Lia war während der gesamten Prozedur vor Ort und wartete hinter dem Haus, was ihm zusätzliche Sicherheit gab. Knossi berichtete, wie die Effekte der Pflanze ihn schlagartig trafen: verzerrte Stimmen, Kälte und das Gefühl, sich in einem Loch zu befinden. Die Dosis, die er nahm, war dabei sogar höher als ursprünglich vorgesehen, wie er selbst gestand. Danach war er komplett erschöpft, verschlief die darauffolgenden Stunden und fühlte sich regelrecht ausgelaugt.

Bereits zuvor hatte Knossi von der Reise als einem besonderen und intensiven Erlebnis gesprochen. Der sonst so humorvolle Moderator zeigte sich ungewohnt nachdenklich und beschrieb den Drogenrausch als schockierend und unvergleichlich. Während Knossi durch seine spontanen und unterhaltsamen Aktionen bei Fans beliebt ist, brachte ihn diese Herausforderung an seine Grenzen – sowohl körperlich als auch emotional. Eine Wiederholung des Rituals kommt für ihn nicht infrage: "Es war in keinem Moment so, dass ich gedacht habe: Wow, das brauche ich noch mal", gab er offen zu.

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Getty Images Knossi bei "Let's Dance", März 2023

Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025