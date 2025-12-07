Diese Stars sammelten bei "Ein Herz für Kinder"-Spendengala

Das Studio Adlershof in Berlin war am Abend des 6. Dezember Schauplatz eines ganz besonderen Ereignisses: die Jubiläumsausgabe der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala. Bereits zum 25. Mal vereinte die Show, moderiert von Johannes B. Kerner (60), zahlreiche Prominente, die ans Telefon gingen, um Spenden der Zuschauer entgegenzunehmen. Mit dabei waren unter anderem Wladimir Klitschko (49), Sarah Wiener, Uli Hoeneß (73), Twenty4tim (25) und Evelyn Burdecki (37), wie Bild berichtet. Diese beeindruckende Zusammenarbeit trug dazu bei, eine Spendensumme von 26.158.736 Euro zu erreichen – das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Gala.

Während Andrea Berg (59), Sarah Connor (45) und Roland Kaiser (73) musikalisch für Stimmung sorgten, standen die wahren Hauptrollen den Kindern zu, deren Geschichten die Mission des Abends greifbar machten. So kann der kleine Noa aus Kroatien dank von "Ein Herz für Kinder" finanzierter Orthesen besser laufen – nur ein Beispiel für die Hilfe, die 365 Tage im Jahr wirkt. Große Summen setzten zusätzlich Meilensteine: Die Dietmar-Hopp-Stiftung erhöhte ihr traditionelles Engagement und gab in ihrem Jubiläumsjahr ganze 4 Millionen Euro, der Backwarenhersteller Lieken steuerte 250.000 Euro bei. Box-Legende Wladimir Klitschko erinnerte gegenüber Bild an die Dringlichkeit: "Die Kinder auf der ganzen Welt leiden. Sie brauchen die Unterstützung derjenigen, die schon länger auf dieser Erde sind."

Die vielen prominenten Gäste zeigten nicht nur ihren Einsatz am Telefon, sondern brachten auch persönliche Spenden, Geschichten und Projekte mit. So engagiert sich beispielsweise Schauspiel-Legende Uschi Glas (81) mit ihrer Initiative "brotZeit" dafür, dass Kinder in Deutschland ein gesundes Frühstück bekommen. Die gemeinsame Botschaft der Gala war unmissverständlich: Zusammen können wir das Leben von Kindern zum Besseren verändern. Die Spendenaktion läuft nun noch bis zum 12. Dezember weiter, damit noch mehr Unterstützung für Kinder in Not möglich wird.

Getty Images Prominente präsentieren die Spendensumme bei "Ein Herz für Kinder" in Berlin

Getty Images Andrea Berg bei "Ein Herz für Kinder" in Berlin

Getty Images Wladimir Klitschko bei "Ein Herz für Kinder" 2025 in Berlin