So war "Monster"-Rolle Ed Gein für Charlie Hunnam

Charlie Hunnam (45) taucht in der dritten Staffel der erfolgreichen Serie "Monster" in die düstere Rolle des Serienmörders Ed Gein ein. Im Interview mit Variety erzählt der Schauspieler von den intensiven Herausforderungen dieses Projekts: "Ich hatte Albträume, bevor ich angefangen habe", gesteht er. Dennoch sei er während der Dreharbeiten ein wenig mehr mit der Rolle warm geworden, auch wenn ihn die Recherche zu Ed Geins grausamen Verbrechen zunächst schockte. Ed Gein, der in den 1950er-Jahren durch Morde und das Ausgraben von Leichen berüchtigt wurde, habe laut Charlie neben seiner Monstrosität auch eine menschliche Seite gezeigt. "Er ist eines der sanfteren Monster", beschreibt er den düsteren Charakter. Das Ergebnis dieser intensiven Arbeit ist ab dem 3. Oktober 2025 auf Netflix zu sehen.

Die neue Staffel trägt den Titel "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" und beleuchtet neben Ed Geins grausamen Taten auch seine Hintergrundgeschichte. Die Handlung zeigt, wie seine strenge Kindheit unter der Kontrolle seiner Mutter Augusta Gein, gespielt von Laurie Metcalf (70), und die darauf folgende Isolation und psychische Abgründe in seinem späteren Leben zu unvorstellbaren Gräueltaten führten. Neben Charlie und Laurie gehören auch Tom Hollander (58), Suzanna Son und Charlie Hall (28) zu dem beeindruckenden Ensemble. Die Serie verspricht, Fans des True-Crime-Genres und der klassischen Horrorfilme gleichermaßen zu begeistern, da Ed Geins verstörendes Leben als Inspiration für zahlreiche Filmikonen diente – von Norman Bates aus "Psycho" bis zu Hannibal Lecter aus "Das Schweigen der Lämmer".

Über die Strapazen sprach Charlie ohne Umschweife: "Es war von morgens bis abends nur Monster", erinnert sich der Schauspieler, der sich vollständig in die Rolle vertiefte. Diese Hingabe spiegelt sich nicht nur in seiner Darstellung von Ed Gein wider, sondern auch in seinem Engagement während der Dreharbeiten. Privat ist Charlie bekanntermaßen eher zurückhaltend, was sein Leben außerhalb des Rampenlichts angeht. Seit 2007 ist Charlie glücklich mit seiner Liebsten, der Schmuckdesignerin Morgana McNelis, zusammen. Ihren Rückhalt und die Möglichkeit, in seine ruhige Welt zurückzukehren, schätzt er sicherlich – vor allem nach so herausfordernden Projekten wie diesem.

Getty Images Charlie Hunnam, Schauspieler

Christopher Polk / Staff Laurie Metcalf, Schauspielerin

Luis/X17online.com/ActionPress Charlie Hunnam mit Freundin Morgana McNelis in Los Angeles 2016