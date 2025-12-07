Dschungelcamp: Bei dieser Gage wäre Jan Hofer dabei

Jan Hofer (75), der ehemalige Tagesschau-Sprecher, hat bekanntgegeben, dass er Pläne für eine Bühnentour 2027 schmiedet. Die Veranstaltung mit dem Titel "Guten Abend, meine Damen und Herren!" sei eine Anspielung auf seine langjährige Tätigkeit bei der "Tagesschau". Im Gespräch mit Bild äußerte er sich außerdem scherzhaft zu einem möglichen Auftritt im Dschungelcamp. Seine Ehefrau Phong Lan drohte spaßeshalber mit Scheidung, sollte er die Einladung annehmen, fügte jedoch augenzwinkernd hinzu: "Schatz, für zwei Millionen würde ich dich trotzdem nach Australien verschachern!" Jan lebt mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn Henry mittlerweile auf Mallorca.

Im selben Gespräch gewährte Jan auch private Einblicke in seine Finanzen. "Für die täglichen Kosten reicht die Rente ganz knapp", bemerkte er lachend. Wehmütig wurde Jan, als die Sprache auf seine "Tagesschau"-Jahre fiel. Er schwärmte von Kolleginnen wie Judith Rakers (49) und Linda Zervakis (50), die er als seine "Kinder" betrachtete. "Linda hätte alles mitgebracht, was man für diesen Job braucht", sagte er über seine Favoritin für die Nachfolge an der Spitze der Nachrichtensendung, auch wenn am Ende Jens Riewa (62) den Posten erhielt. Sehr präsent ist ihm zudem der Abend im März 2019, als er während einer Live-Sendung schwächelte. Die Szene zog Konsequenzen nach sich. "Dieser Vorfall hat den verantwortlichen Regisseur im Studio den Job gekostet. Da kippe ich ausgerechnet um – und keiner schaltet ab", erinnerte sich Jan.

Das Leben abseits des Rampenlichts scheint für Jan Priorität zu haben. Besonders nach seinem Ausstieg bei "RTL Direkt" betonte er, wie wichtig ihm die Familienzeit ist, vor allem mit Sohn Henry. Der Junge, der gern Fußball spielt, verbringt jetzt mehr Zeit mit seinem Vater. Jans Entscheidung, beruflich kürzerzutreten, hat ihm offensichtlich eine neue Perspektive und mehr Zeit für das Familienleben in der Sonne Mallorcas ermöglicht. Sein augenzwinkernder Humor und die liebevollen Neckereien mit seiner Frau zeigen, dass er auch in der neuen Lebensphase Energie und Lebensfreude nicht verloren hat.

Getty Images Jan Hofer, Moderator

Instagram / janhofer Jan Hofer mit seiner Ehefrau Phong Lan und ihrem gemeinsamen Sohn Henry, Juli 2025

Instagram / janhofer Jan Hofer und seine Frau Phong Lan