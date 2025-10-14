Außergewöhnlicher Name: So heißt Anne-Marie Nicholsons Sohn

Anne-Marie Nicholson (34) hat in der britischen Sendung "This Morning" erstmals den Namen ihres Sohnes verraten, wie The Mirror berichtet. Der Nachwuchs der Sängerin und ihres Ehemannes, des Rappers Slowthai (30), trägt den außergewöhnlichen Namen "Forever Sugar". Auf die Bedeutung des Namens angesprochen, erklärte die "2002"-Interpretin, dass "Sugar" als zweiter Vorname gewählt wurde, weil sie während ihrer Schwangerschaft an Diabetes litt. Der Vorname "Forever" wiederum leitet sich aus einer alten Familientradition ab.

Die 34-Jährige erklärte dazu, dass der Begriff "Always and Forever" regelmäßig in ihrer Familie verwendet wird. Ihre Großmutter habe ihre Postkarten stets so unterschrieben, später sei dies von ihrer Mutter und schließlich ihrer Schwester übernommen worden. Die Sängerin bezeichnete den Namen als "cool" und passend zu ihrer Familiengeschichte. Das Paar hatte bereits im Jahr zuvor eine Tochter mit dem Namen Seven bekommen. Auch über die Beziehung der beiden Geschwister verriet sie Details: "Sie behandelt ihn, als wäre er so alt wie sie. Sie verstehen sich großartig und schauen sich ständig fasziniert an."

Im April dieses Jahres hatte die Sängerin öffentlich gemacht, dass sie ein Baby erwartet – den Namen behielt sie jedoch die ganze Zeit für sich. In der Sendung "Capital Breakfast" ließ Anne-Marie damals lediglich durchsickern: "Ja, es wird ein Junge!" Sie verriet, dass sie sich darauf freue, nun "eins von jedem" zu haben und spielte damit auf ihre Tochter an. Moderator Jordan North überraschte die Musikerin außerdem mit einem Baby-Strampler, auf dem stand: "Mama, ich höre mir nur Capital Breakfast an."

Getty Images Anne-Marie, Sängerin

Instagram / annemarie Anne-Marie Nicholson, März 2025

Instagram / annemarie Anne-Marie und Slowthai im April 2024