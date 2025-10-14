Kennenlernphase: Ist Tobias Pietrek etwa schon vergeben?

Tobias Pietrek ist momentan in einer Kennenlernphase mit einer Frau. Im Promiflash-Interview verrät der Realitystar den aktuellen Stand der Dinge. "Es läuft sehr gut, meiner Meinung nach. [...] Ich bin einfach gerade glücklich", betont er. Eigentlich sei es nicht seine Art, solche Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen – daher möchte er die Identität seiner neuen Flamme lieber geheimhalten. Bei Tobi scheinen die Dinge also glatt zu laufen, dennoch betont er: "Wir sind noch nicht zusammen."

Tobi verbringt aktuell viel Zeit mit der geheimnisvollen Frau – eine Zeit, die er als stressfrei bezeichnet. "Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jemand bin, der auch der Partnerin oder der Frau an meiner Seite sehr viel Zeit einräumt, weil sonst kann man sich ja gar nicht kennenlernen", erklärt er im Gespräch mit Promiflash. Dass seine Liebste ihn bei seinen Projekten unterstützt, weiß er besonders zu schätzen. Am 18. Oktober wird Tobi bei Fame Fighting in den Ring steigen und kann sich auch hier auf seine Auserwählte verlassen. Er freut sich: "Sie wird dabei sein."

Am kommenden Samstag ist es so weit: Tobi stellt sich erneut der Herausforderung im Ring. Bei der dritten Ausgabe des beliebten Box-Events Fame Fighting kämpft er gegen Juliano Fernandez. Schon im vergangenen Jahr lieferten sich die beiden einen harten Kampf. Damals gewann Tobi nach Punkten, nachdem er sich in drei spannenden Runden mit Juliano duelliert hatte. Wer in diesem Jahr die Nase vorn haben wird, bleibt abzuwarten.

Imago Tobias Pietrek, November 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Tobias Pietrek, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

