Jisoo und Zayn Malik: Das Geheimprojekt ist endlich enthüllt

Jisoo (30) von Blackpink hat mit Zayn Malik (32) eine neue Single veröffentlicht. Das Duett mit dem Titel "EYES CLOSED" erschien am 10. Oktober und ist das Ergebnis einer langen gemeinsamen Arbeit. Auf Instagram teilte die Sängerin ihre Begeisterung und einige Fotos. "Ein ganz besonderes Lied, an dem wir lange gearbeitet haben, ist endlich draußen", schrieb sie. Die Bilder zeigen entspannte Momentaufnahmen der beiden Musiker. Jisoo, in einem Minikleid, strahlt Eleganz aus, während Zayn in einer schwarzen Lederjacke seinen charakteristischen Look präsentiert. Beide scheinen sichtlich stolz auf ihr gemeinsames Werk.

Der Song stellt Jisoos Solo-Rückkehr acht Monate nach ihrem Album "Amortage" dar, das im Februar veröffentlicht wurde. Vor diesem Projekt war Jisoo mit ihrer Band Blackpink involviert, mit der sie den Song "Jump" herausbrachte. Das emotionale Duett "EYES CLOSED" soll die Zuhörer berühren, wie Jisoo nach eigener Aussage hofft. Zayn, der weltweit durch die Band One Direction bekannt wurde und 2016 eine Solokarriere einschlug, hat sich mit Hits wie "Pillowtalk" etabliert, der sogar die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts erreichte. Beide Künstler äußerten sich mit Dankbarkeit und Freude über die Zusammenarbeit.

Jisoo und Zayn haben mit "EYES CLOSED" die Fans in Begeisterung versetzt, die bereits vor der Veröffentlichung mögliche Hinweise auf Social Media eifrig diskutiert hatten. Besonders auf Instagram sorgte ein Teaser von Jisoo für Spekulationen. Sie sprach von "zwei Stimmen, ein Orbit" und ließ ihre Follower damit rätseln, wer der Duett-Partner sein könnte. Zayn verriet selbst zunächst nichts dazu, doch aufmerksame Fans erkannten ihn anhand von Details wie seinem markanten Nackentattoo. Die eigentliche Veröffentlichung bestätigte schließlich, was viele schon vermutet hatten – eine Zusammenarbeit zweier Superstars, die individuelles Talent und ihre Fans in aller Welt vereint.

Anzeige Anzeige

Instagram / sooyaaa__ Jisoo und Zayn Malik 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sooyaaa__ Jisoo und Zayn Malik

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022