Kate Cassidy scherzt vor Liams Todestag über fehlenden Mann

Social-Media-Star Kate Cassidy wollte mit einem lustigen Video ihre Fans unterhalten, doch steht plötzlich wegen vermeintlich mangelndem Taktgefühl im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte: In einem TikTok-Clip, aufgenommen mit einer Freundin, versucht diese, sie im Rahmen eines viralen Trends mit nur einem Arm anzuheben – und lässt sie prompt fallen. Kate nahm den Fehlschlag jedoch mit Humor und schrieb unter das Video: "Okay, vielleicht brauche ich doch einen Mann." Unglücklicherweise teilte sie den Clip nur wenige Tage vor dem 16. Oktober, dem ersten Jahrestag von Liam Paynes (†31) Tod. Mit ihm war Kate über ein Jahr liiert, bevor der Sänger in Buenos Aires nach einem Sturz aus dem dritten Stock verstarb.

Während einige Fans die Aussage als unglücklich bezeichneten und Cassidy für das Timing kritisierten, erhielt sie auch viel Zuspruch. Teile ihrer Community verteidigten sie und betonten, dass Trauer für jeden Menschen individuell sei. So nahm sie beispielsweise eine Userin in Schutz, die schrieb: "Sie wird Liam immer betrauern, aber sie hat das Recht, ihr Leben weiterzuleben." Andere betonten sogar, dass Liam, der von 2010 bis 2016 Teil der Musikgruppe One Direction war, selbst vermutlich den Humor der Aufnahme geschätzt hätte. Die Ermittlungen rund um seinen Tod dauern weiterhin an.

Cassidy und Liam, der 1993 in Wolverhampton, England, geboren wurde, galten als harmonisches Paar, bevor der Musiker im Alter von 31 Jahren tragisch ums Leben kam. Seit seinem Tod steht Cassidy immer wieder im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und äußerte kürzlich, dass sie von Online-Kritik an ihrem Umgang mit der Trauer ermüdet sei. So postete sie etwa Bilder, die Fans mithilfe von KI erstellt hatten, und setzte sich anschließend gegen die Kritik daran zur Wehr. "Hört auf, Menschen dafür zu verurteilen, wie sie trauern", forderte sie ihre Follower auf TikTok auf.

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024